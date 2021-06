The Princess Switch 3: 6 choses rapides que nous savons sur le film de Vanessa Hudgens

Le reste de la distribution principale devrait revenir dans The Princess Switch 3, avec de nouveaux visages

Ce ne serait pas The Princess Switch sans Vanessa Hudgens, alors évidemment, elle sera de retour. Cependant, selon Deadline, nous pouvons nous attendre à de nombreux visages familiers, ainsi qu’à quelques nouveaux.

La distribution régulière de l’ensemble reviendra, avec Sam Palladio dans le rôle du prince Edward, Nick Sagar dans le rôle de Kevin Richards, Ricky Norwood dans le rôle de Reggie, Suanne Braun dans le rôle de Mme Donatelli et Mark Fleishmann dans le rôle de Frank De Luca, des visages que vous avez déjà vus dans The Princess. Changer de film. Cependant, selon le rapport de Deadline, trois nouveaux visages devraient être présentés aux côtés des plus familiers.

Will Kemp, connu pour ses rôles dans Reign and Slumber, rejoindra le casting, aux côtés d’Amanda Donohue, connue pour ses rôles dans Emmerdale et Murder City, et Remy Hii, connu pour des rôles comme Crazy Rich Asians ainsi que Spider-Man : Far De la maison.

Bien qu’il soit toujours amusant de voir les mêmes personnages que nous aimons tous, l’ajout de nouveaux personnages est toujours un changement bienvenu.