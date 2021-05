The Property Brothers: 6 choses intéressantes à savoir sur les stars de HGTV Drew et Jonathan Scott

La mère des Property Brothers peut les distinguer en se basant sur le vocabulaire

Andrew Alfred Scott et Jonathan Silver Scott sont nés à quatre minutes d’intervalle le 28 avril 1978, à Vancouver, au Canada, de parents Jim et Joanne Scott, qui ont en fait été très surpris de découvrir qu’ils avaient des jumeaux ce jour-là. Apparemment, Joanne a toujours du mal à distinguer ses fils, en particulier lorsqu’elle parle au téléphone avec Drew ou Jonathan, car leurs voix sont une autre similitude que partagent les frères et sœurs. Dans une interview accordée à Glamour en 2012, Jonathan a expliqué que sa mère est capable de dire quand il parle parce que, apparemment, «j’utilise des mots plus gros», ce à quoi Drew a plaisanté en plaisantant, «je cherche une thérapie depuis.