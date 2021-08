The Protégé Ending: ce que Maggie Q aime le plus dans sa scène finale avec Michael Keaton

in

Ce qui est clair, c’est qu’il n’y a pas de bonheur pour toujours pour cette relation. Comme le dit Maggie Q, son personnage voit la réalité de la situation et elle sait que quels que soient ses sentiments, elle ne peut pas simplement faire ce qu’elle veut. Compte tenu de la rareté des femmes au premier plan de films comme celui-ci, il est d’autant plus rare de voir cette femme se comporter de cette manière. Très souvent, les histoires dirigées par des femmes parlent d’abord de romance, et bien qu’il n’y ait rien de mal avec une petite romance, il est agréable de voir autre chose de temps en temps pour le mélanger.