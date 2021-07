The Protein Week : « Les consommateurs sont de plus en plus conscients de leurs choix alimentaires »

C’est la 5e année de The Protein Week et l’agenda de cette année est de sensibiliser les Indiens au rôle des protéines et de la nutrition pour une bonne qualité de vie.

Un régime riche en protéines joue un rôle impératif dans l’amélioration de la santé physique et dans l’influence sur la qualité de vie. Danone Inde, en collaboration avec la Confédération de l’industrie indienne (CII), a lancé la cinquième édition de The Protein Week, qui est célébrée chaque année du 24 au 30 juillet, pour sensibiliser à l’importance des protéines, un macronutriment qui fait partie intégrante du leadership. une vie saine et active. Danone a mené la première enquête du genre sur la qualité de vie, basée sur un questionnaire de l’OMS sur la qualité de vie et d’autres outils d’enquête, et a été administrée par une agence de recherche mondiale IPSOS dans huit villes indiennes avec un échantillon de 2762. L’enquête visait à mesurer la qualité de vie des adultes indiens et évaluer leur perception des facteurs qui affectent leur qualité de vie à savoir la santé physique, la nutrition et en particulier les protéines. Dans une interview exclusive avec Financial Express Online, Himanshu Bakshi, directeur général de Danone India et Vinita Bali, présidente du Comité national de nutrition de la CII ont partagé leurs points de vue. Extraits :

Avec le lancement du 5e édition de The Protein Week, voyez-vous une amélioration au cours des 5 dernières années dans le profil nutritionnel des Indiens, en particulier en ce qui concerne les carences en protéines ?

Himanshu – Il y a une nette amélioration de la sensibilisation aux protéines chez les gens, ce qui est un signe positif. Notre récente enquête sur la qualité de vie (QdV) montre que plus de 90 % des personnes interrogées estiment qu’une bonne nutrition, en particulier les protéines, est importante pour une bonne qualité de vie, mais seulement 9 % des personnes interrogées ont une alimentation adéquate en protéines. Une tendance similaire a été observée pour l’apport en micronutriments, qui est un sujet de préoccupation qui doit être traité de toute urgence.

Quel est l’agenda de The Protein Week cette année ?

Himanshu – C’est la 5e année de The Protein Week et l’agenda de cette année est de sensibiliser les Indiens au rôle des protéines et de la nutrition pour une bonne qualité de vie. Nous avons plaidé en faveur du rôle des protéines pour un mode de vie sain. Nous avons entrepris la première enquête de qualité de vie du genre basée sur le questionnaire WHOQOL et d’autres outils d’enquête pour évaluer les scores de qualité de vie des adultes indiens. L’enquête a été administrée à 2760 répondants dans 8 villes par IPSOS. Les résultats de l’enquête ont été alarmants et nous souhaitons aborder ce programme avec différentes parties prenantes afin de sensibiliser les Indiens au rôle de la nutrition parmi d’autres facteurs, dans la qualité de vie.

Veuillez expliquer le rôle de Danone & CII dans cette initiative.

Himanshu – Danone s’est associé à CII et à d’autres experts en nutrition pour The Protein Week afin de sensibiliser à la santé et au bien-être. Notre objectif est de faire connaître la qualité de vie et la façon dont un régime riche en protéines contribue à améliorer notre santé physique et donc notre qualité de vie. IPSOS est notre partenaire de recherche pour l’administration de l’enquête.

Himanshu Bakshi, directeur général, Danone Inde

Vinita– Dans le but de sensibiliser les gens sur le rôle des protéines dans le renforcement de l’immunité, et donc sur la santé et le bien-être, la Confédération de l’industrie indienne (CII) s’est associée à Danone Inde pour sa deuxième édition de la semaine des protéines afin de créer et de sensibiliser au rôle de protéines dans le contexte global de la nutrition.

Pouvez-vous s’il vous plaît éclairer les principales conclusions de l’enquête et quels sont les différents paramètres utilisés dans cette enquête pour définir la qualité de vie ?

Himanshu- Certaines des principales conclusions de l’enquête sur la qualité de vie sont-

Près d’un adulte indien sur deux avait une mauvaise qualité de vie (46,2 %) Presque tous les répondants (99 %) ont convenu que la santé physique et la nutrition jouent un rôle important pour avoir une bonne qualité de vie alors que près de 98 % de la population étudiée était du estiment qu’une alimentation riche en protéines est importante pour une bonne qualité de vie. Seuls 9 % des personnes interrogées satisfont aux besoins quotidiens en protéines (Apports Alimentaires Recommandés). Une tendance similaire a été observée pour l’apport en micronutriments.

Les domaines qui font partie de l’enquête sur la qualité de vie comprennent-

Santé physique qui comprend les activités de la vie quotidienne, la dépendance aux substances médicinales et aux aides médicales, l’énergie et la fatigue, la mobilité, la douleur et l’inconfort, le sommeil et le repos, la capacité de travail.Santé psychologique comprend l’image corporelle et l’apparence, les sentiments négatifs et positifs, l’estime de soi, la spiritualité/la religion et les croyances personnelles et les fonctions cognitives comme la pensée, l’apprentissage, la mémoire et la concentration.Relations sociales qui incluent vos relations personnelles et votre soutien social.Environnement qui comprend la liberté financière, la sûreté et la sécurité physiques, les soins de santé et sociaux, les opportunités d’acquérir de nouvelles informations et compétences et l’environnement physique.

La population indienne, comme le confirment plusieurs enquêtes et études, est gravement manque protéine. Par exemple, une étude IMRB en 2017 montre que plus de 70% des régimes alimentaires des Indiens urbains sont déficients en protéines, que pensez-vous que l’industrie indienne FnB peut faire pour répondre aux besoins en protéines des Indiens ?

Himanshu : Les protéines sont un macronutriment important qui peut être obtenu grâce à des compléments alimentaires et à une alimentation équilibrée. Il a un rôle vital dans l’amélioration de notre immunité, de notre force et de notre mobilité et donc de notre qualité de vie. Toutes les parties prenantes doivent se réunir pour briser les mythes entourant les protéines et combler les lacunes afin de garantir que les Indiens reçoivent suffisamment de protéines dans leur alimentation. Des initiatives telles que The Protein Week et Eat right movement de la FSSAI peuvent donner accès à l’information. Et l’industrie alimentaire peut se concentrer sur les innovations autour des options alimentaires protéinées. Étant donné les nombreux avantages pour la santé que ce nutriment apporte sur la table, il est grand temps d’en faire une partie des discussions de santé publique.

Vinita Bali, Présidente du Comité national de nutrition de la CII

Vinita- Bien qu’il s’agisse d’un macronutriment important, les régimes indiens sont déficitaires en protéines et le manque de sensibilisation est préoccupant. L’industrie de l’alimentation et des boissons joue un rôle central dans la résolution de ce problème, qu’il s’agisse d’introduire de nouveaux produits ou de reformuler des produits existants pour aider à faire face à ce fardeau nutritionnel chronique. Cela inclut également des informations nutritionnelles sur les emballages et la communication dans les médias, pour permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés. Plusieurs nouveaux produits ont été introduits récemment et la pandémie a également mis au premier plan l’importance de l’immunité et le rôle essentiel que joue la protéine dans son renforcement. De plus, l’industrie, à travers ses systèmes de distribution, joue également un rôle important pour assurer un meilleur accès à ces produits.

Que diriez-vous de la position de l’Inde en matière d’accès nutritionnel, par rapport au scénario mondial ?

Vinita- L’Inde a encore un long chemin à parcourir pour atteindre les objectifs 2030 des ODD dont elle est signataire. L’Inde représente un tiers des enfants malnutris dans le monde et, selon l’indice de santé mondial (2020), est toujours à la traîne en termes de marqueurs nutritionnels vitaux du retard de croissance et de l’émaciation. De plus, les résultats de la 5e enquête nationale sur la santé de la famille (NFHS-5) ont montré une inversion des gains sur la plupart des indicateurs de nutrition dans 22 États et territoires de l’Union, ce qui est une grande préoccupation. Avec la fermeture des écoles et donc l’absence de repas de midi pour environ 120 millions d’enfants, c’est un nouveau recul. L’Inde se classe 94 sur 107 pays sur l’indice mondial de la faim 2020 et est à la traîne par rapport à ses voisins comme le Bangladesh et le Sri Lanka. Cependant, de nombreux efforts sont déployés pour distribuer des aliments de base enrichis via le PDS, aborder la nutrition supplémentaire dans le cadre du programme MDM et renforcer les programmes ICDS pour lutter contre la sous-nutrition généralisée. Les décideurs politiques doivent se concentrer sur une plus grande convergence dans les efforts nationaux et régionaux pour renforcer les systèmes de prestation par le biais de partenariats public-privé et permettre l’accès à une nutrition abordable pour tous.

Comment impoest-ce totalk sur la nutrition en ces temps pénibles où l’environnement extérieur, la santé mentale et les moyens de subsistance sont les principales préoccupations des gens ?

Himanshu : Il est important de parler de nutrition, surtout dans ces circonstances désastreuses où nous sommes aux prises avec la crise du COVID. La nutrition est le facteur clé qui aidera à renforcer la résilience et est très sous notre influence alors que d’autres facteurs externes ne le sont pas.

Vinita : La pandémie actuelle de Covid-19 a mis en évidence un défi sans précédent pour les infrastructures de santé publique, les systèmes alimentaires et l’équilibre travail-vie. Une bonne nutrition ainsi que l’activité physique ont été compromises, ce qui a un impact sur la qualité de vie. De plus, cette pandémie a fait prendre conscience aux gens de la valeur de la santé et de la nécessité de la traiter en priorité. De plus en plus de personnes recherchent des informations sur la nutrition et la santé et, par conséquent, l’importance d’une « bonne information » est devenue encore plus impérative. La communication nutritionnelle est une partie très importante du cadre de la solution. Tirer parti de sources et de plateformes crédibles pour fournir des informations authentiques, y compris des conseils sur l’évaluation nutritionnelle, l’identification des risques nutritionnels à la fois symptomatiques et asymptomatiques, n’a jamais été aussi important.

Pourquoi L’éducation nutritionnelle est-elle un facteur important pour les consommateurs indiens ? À quel point la situation en Inde est-elle alarmante, donnez-nous quelques faits à l’appui ?

Himanshu : Les consommateurs sont de plus en plus conscients de leurs choix alimentaires et cette tendance est encourageante car elle nous donne l’opportunité d’innover dans le domaine de la Nutrition. Cependant, nous constatons toujours un écart dans l’apport en protéines, comme l’indique la récente étude sur la qualité de vie. Il est donc impératif que nous investissions dans l’éducation nutritionnelle avec les parties prenantes, afin de sensibiliser les consommateurs à son rôle dans leur alimentation. Plus de 90 % des gens ne connaissent pas la bonne quantité de protéines dans l’alimentation ou les bonnes sources. Chez Danone, nous avons développé un calculateur d’immunonutriments pour aider les consommateurs à évaluer les nutriments clés de leur alimentation et à combler les lacunes grâce à des conseils nutritionnels. Nous avons également développé le calculateur de qualité de vie qui est disponible sur notre site Web pour permettre à quiconque d’évaluer son score de qualité de vie et de prendre les bonnes mesures pour l’améliorer. La sensibilisation à la nutrition est la première étape pour assurer une communauté saine.

Quelle est l’ampleur du défi autour de la nutrition pendant la pandémie et quel est l’avenir de CII pour relever les défis de la nutrition ?

Vinita- La pandémie de COVID-19 a remis en cause les paradigmes existants sur de nombreux fronts, affectant la qualité de vie et conduit, de manière significative, mais silencieuse, à une alimentation plus pauvre et donc à une nutrition inadéquate. CII, avec la nutrition comme ordre du jour prioritaire par le biais du Comité national de la nutrition, a travaillé dans plusieurs secteurs sur des initiatives telles que la fortification à grande échelle avec des partenaires de développement et la FSSAI, renforçant l’offre d’aliments de base fortifiés et abordant la nutrition sur le lieu de travail par le biais de l’initiative « Impact4Nutrtion » en partenariat avec l’UNICEF. Ce programme fournit des informations de base et organisées sur la nutrition et les modes de vie sains aux organisations pour leurs employés et leurs familles.

De plus, notre accent sur la création de partenariats public-privé pour faire évoluer l’agenda de la nutrition se poursuit et la “Semaine des protéines” en est une illustration – tirer parti des systèmes d’innovation et de prestation du secteur privé pour construire une Inde résiliente et plus saine.

