The Quake Remaster est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Alors que la QuakeCon de Bethesda a connu un début un peu difficile dans sa diffusion en direct, la grande nouvelle de son ouverture est confirmée – tremblement de terre est maintenant disponible sur Nintendo Switch après une liste abandonnée plus tôt dans la journée. Nous avons vérifié l’eShop du Royaume-Uni et des États-Unis où il coûte 9,99 USD / 7,99 £. (Nous avons publié le téléchargement Xbox de la bande-annonce car celle de Nintendo est limitée par l’âge)

Cela semble aussi être une itération vraiment solide du classique. Il est disponible sur toutes les consoles actuelles et sur Switch, il arrive en 1080p lorsqu’il est ancré, avec une prise en charge des écrans larges et une grande variété d’améliorations visuelles et techniques. Et oui, il a des commandes de mouvement gyroscopique.

En termes de contenu, il a la campagne originale et tous les packs d’extension originaux ; curieusement, il y a une nouvelle extension incluse appelée “Dimension of the Machine”. Cela a été développé par MachineGames, bien connu pour les jeux Wolfenstein de ces dernières années.

En termes de multijoueur, il y a la coopération pour deux joueurs en écran partagé ou jusqu’à 4 joueurs en ligne ; en compétition, il y a en ligne pour 8 joueurs ou en écran partagé local pour 4 joueurs. Dans une belle touche, il existe des serveurs dédiés pour le matchmaking en ligne, et si vous décidez de configurer des matchs personnalisés avec des amis, il utilisera le peer-to-peer. De plus, la campagne coopérative et le jeu en ligne sont tous multiplateformes avec PlayStation, Xbox et PC.

Enfin, il existe des modules. Le jeu comprend des “mods et missions gratuits, organisés, créés par des fans et officiels tels que Quake 64”, avec d’autres promis bientôt.

Ouf, ça nous semble un package prometteur ! Envisagez-vous de ramasser cela?