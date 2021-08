The Queen’s Gambit: 10 faits en coulisses sur la série Netflix

Après plusieurs tentatives infructueuses d’adapter The Queen’s Gambit en film, Scott Frank a décidé de l’essayer en mini-série

Scott Frank, qui a écrit et réalisé les sept épisodes de The Queen’s Gambit, avait passé environ une décennie de sa vie par intermittence avec la propriété et n’a jamais pu faire décoller un film. Mais quelque chose a changé en lui lorsqu’il travaillait sur la série limitée Netflix Godless en 2017 et cette révélation l’a amené, lui et Allan Scott, à se détourner de l’idée de faire un film et à se concentrer plutôt sur une mini-série.

Dans le court métrage documentaire Creating The Queen’s Gambit, Scott Frank et Allan Scott ont tous deux souligné qu’étendre la portée de l’histoire à raconter au cours d’une mini-série, par opposition à un film, leur offrait plus de liberté pour étendre le récit tout en offrant également d’autres défis, à savoir se rendre là où le public resterait investi dans Beth Harmon au cours de plusieurs épisodes.