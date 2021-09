The Queen’s Gambit remporte une série limitée exceptionnelle aux Emmys

Ces émissions peuvent être limitées à une saison, mais elles ont certainement du punch.

I May Destroy You, Mare of Easttown, The Queen’s Gambit, The Underground Railroad et WandaVision ont été nominés pour une série limitée exceptionnelle ou une anthologie aux Emmy Awards 2021. Et bien que tous les titres, qu’il s’agisse d’une comédie, d’un drame ou d’une action, méritent un prix, un seul casting et une seule équipe peuvent être gagnants.

Il semble que les membres de l’Académie de télévision conviennent que The Queen’s Gambit de Netflix règne en maître. L’émission en streaming a remporté le prix final de la soirée, clôturant un Emmys 2021 mémorable.

Dans leur discours de remerciement, le producteur Guillaume Horberg mentionné, “Anya taylor joie, que puis-je dire ? Vous avez ramené le sexy aux échecs et vous avez inspiré toute une génération de filles et de jeunes femmes à réaliser que le patriarcat n’a tout simplement aucune défense contre nos reines. »

La série animée par Anya Taylor Joy devait gagner après avoir remporté le gâteau au Critics Choice, aux Golden Globes et à la Screen Actors Guild plus tôt cette année.

La série HBO, Mare of Easttown était également un favori, avec Kate Winslet, Evan Peters et Jean Smart gagnant de nombreux éloges pour leur drame procédural graveleux.