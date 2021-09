The Race for the NL West, Ohtani’s Impact, plus un aperçu des choix de ce week-end

Cette semaine, nous nous penchons sur la course pour la NL West et ce que le jeu wild-card représente pour l’équipe qui ne remporte pas la division (3:16) avant de discuter de la dernière place de la wild card NL (22:56) . Ensuite, nous soulignons l’inclusion de Shohei Ohtani dans la liste des 100 personnes les plus influentes du Time (34:41) et analysons la carrière de Ryan Braun après l’annonce de sa retraite (49:06).

Hôtes : Michael Baumann, Ben Lindbergh, Zach Kram

Producteur associé : Stefan Anderson

