The Ramp : nouvelles impressions de jeu de skateboard

J’ai écrit à propos de The Ramp il y a quelques semaines quand je pensais que ça ressemblait à un petit jeu de skate sympa, mais j’écris à nouveau à ce sujet maintenant parce qu’il est sorti et que j’y ai joué et c’est merveilleux.

Fixons-nous quelques attentes avant de commencer : The Ramp est un tout petit jeu. Il coûte 4,79 $ au lancement. Il y a une poignée de patineurs parmi lesquels choisir, il se déroule sur seulement quatre scènes, il n’y a pas de campagne, pas de bande originale sous licence, pas d’extravagance de contenu sponsorisé ou d’invités à débloquer.

Ce qu’il a, ce sont deux choses : un point de vue isométrique et un ensemble de commandes magnifiquement réglé, avec lequel il veut que vous vous asseyiez, vous détendiez et patiniez à votre guise. C’est ça! Ce jeu est un jouet, un ensemble de quatre toiles vierges, chacune proposant des défis légèrement différents, des rampes verticales standard aux énormes sauts, sur lesquelles vous êtes libre de patiner comme vous le souhaitez.

Il n’y a pas de stress sur votre score de combo, pas de limite de temps qui vous ronge, pas de classements et pas de multijoueur. Si vous préfériez Skate plutôt que THPS parce que cela ramenait les choses un peu plus près du simple fait de patiner, alors The Ramp ramène les choses aussi loin que possible tout en continuant à patiner.

Bien que le sujet ne puisse pas être plus éloigné, il pousse beaucoup des mêmes boutons que Townscaper a fait pour moi, en ce sens qu’il prend un genre de jeu vidéo qui me passionne beaucoup et le ramène à ses éléments les plus essentiels, où sans conséquences supplémentaires ou couches de gameplay, vous pouvez simplement… les apprécier tels qu’ils sont.

La rampe est un bac à sable de patinage, puis, une exploration fantastique de l’amusement de patiner, de s’écraser (la physique du crash ici est incroyablement mignonne) et de se relever peut être quand vous ne le faites que pour vous-même et la joie inhérente à l’acte lui-même.

Il est maintenant disponible sur Steam.