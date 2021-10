The Real Slim Shady : réalité et fiction dans la musique d’Eminem

Le hip-hop n’est pas exactement réputé pour ses giroflées, mais il y a eu quelques stars aussi scandaleusement controversées comme Eminem, alias Slim Shady. Aussi prodigieusement talentueux que conflictuel, le rappeur de Detroit né Marshall Mathers le 17 octobre 1972, a gravi les échelons de l’underground pour devenir l’artiste hip-hop le plus titré au monde. Parmi ses nombreuses réalisations, dans les années 2000, Eminem a surpassé tous les autres musiciens aux États-Unis. Et un freestyle récent et sans concession de Donald Trump diffusé aux BET Hip-Hop Awards 2017 montre qu’il n’a rien perdu de sa capacité à susciter l’indignation tout en refusant de tempérer sa vision du monde.

Alors que c’est le style de rap adroit et tordu de langue d’Eminem qui l’a d’abord fait remarquer, les personnages comiques qu’il a inventés ont fait de lui une superstar mondiale. Prenant l’apparence de Slim Shady, il a utilisé un humour noir de jais pour plonger profondément dans son passé troublé – et pour imaginer le plus sombre des futurs alternatifs. Mais qui était le vrai Marshall Mathers et qui était Slim Shady ?

Le fait de jouer au détective et d’essayer de séparer la réalité de la fiction est l’un des grands plaisirs de parcourir la musique d’Eminem. Parfois, ses paroles jouaient comme un feuilleton de la vie réelle, leur franchise émotionnelle devançant les stars du hip-hop moderne comme Canard.

Le vrai Slim Shady ?

Beaucoup négligent le premier album peu connu d’Eminem, Infinite. Enregistré en 1996, il a trouvé la star naissante développant toujours un style distinctif. Cependant, il revendique un radeau de rimes complexes et l’érudition verbale d’un homme qui avait passé une grande partie de sa jeunesse absorbé dans un dictionnaire. Le sujet était déjà très personnel, détaillant les épreuves de vivre dans l’un des quartiers les plus pauvres de Détroit et les espoirs d’Eminem pour sa petite amie Kim et leur fille à naître, Hailie. Mais l’album n’a pas eu l’impact souhaité, ce qui, à son tour, a eu un effet profond sur le rappeur. « Après ce disque, chaque comptine que j’ai écrite est devenue de plus en plus en colère », a-t-il déclaré au magazine Rolling Stone.

La genèse de cette transformation est venue lors d’un voyage aux toilettes, lorsque Mathers a concocté son alter-ego Slim Shady. « Boom, le nom m’a frappé, et j’ai tout de suite pensé à tous ces mots pour faire rimer avec lui », se souvient-il. Se blanchissant les cheveux pour ajouter à l’image bratish, Eminem avait maintenant un conduit à travers lequel il pouvait évacuer à la fois son sens de l’humour caricatural et sa colère latente.

Son deuxième album et premier album chez une major, The Slim Shady LP de 1999, a été publié par Interscope et a toujours la capacité de choquer. Sous l’égide de son anti-héros titulaire, Eminem s’est senti libre de s’exprimer sur tout ce qui lui plaisait. Le single tour de force sombre et comique « My Name Is » a présenté Slim Shady comme un canon lâche vengeur, ogre-ish. À la fois autodérision («Je n’ai pas eu de femme depuis des années/Mes paumes sont trop poilues pour être cachées»), Eminem était également brutalement personnel dans ses attaques.

Alors qu’une grande partie de l’ultraviolence caricaturale de la chanson était clairement fictive, la frontière entre la vérité et la fiction était parfois inconfortablement floue. Une ligne en particulier, « 99 pour cent de ma vie, on m’a menti / je viens de découvrir que ma mère fait plus de drogue que moi », a dépassé la barre en ce qui concerne la mère Debbie Mathers et a abouti à une action en justice. Ailleurs, sur « Brain Damage », Eminem raconte un prétendu épisode d’intimidation aux mains de son camarade de classe D’Angelo Bailey – et une autre affaire judiciaire s’en est suivie.

Même le purement fictif avait une note personnelle troublante. Dans « 97 Bonnie And Clyde », un conte fantastique sur un voyage effectué avec sa fille pour enterrer la femme qu’il venait d’assassiner, le rôle de la progéniture d’Eminem est joué de manière effrayante par Hailie. Cependant, The Slim Shady LP, qui a été partiellement produit par Dr. Dre (et publié via Interscope, la maison de l’empreinte Dre’s Aftermath) a été un succès sans réserve et a fait d’Eminem une star mondiale.

Ajouter de l’huile sur le feu

Le Marshall Mathers LP a suivi rapidement en 2000 et a trouvé Eminem développant l’humour noir de son prédécesseur. Alors que cet album trouva les critiques et le public essayant de séparer les faits de la fiction, The Marshall Mathers LP a encore brouillé les frontières avec son mélange d’humour tranchant et d’attaques personnelles. Sa mère est venue particulièrement mépriser l’ouverture de « Kill You » ; sa femme a été agressée verbalement sur « Kim », une préquelle de « ’97 Bonnie And Clyde » qui détaille un argument imaginaire qui mène au meurtre. Dépouillé de l’humour d’une grande partie de la production d’Eminem, c’est la chanson la plus effrayante qu’il ait jamais faite.

Pourtant, dans le monde oblique d’Eminem, les choses sont rarement ce qu’elles semblent être. Entre les invectives du courant de la conscience se succèdent des moments de clarté : « Oh mon dieu je t’aime » ; « Je ne veux pas continuer/Vivre dans ce monde sans toi. » Écrit à une époque où les deux s’étaient séparés, « Kim » a servi à la fois à exprimer sa colère et à professer son amour.

Le brouillage de la vérité et de la réalité est abordé dans l’intro parlée plus proche de « Criminal »: « Beaucoup de gens pensent ce que je dis sur un disque/Je le fais réellement dans la vraie vie/Ou si je dis que je veux tuer quelqu’un/Que je Je vais vraiment le faire ou que j’y crois/Eh bien, merde, si tu crois ça, alors je te tuerai. Ajoutant de l’huile sur le feu, Eminem a répondu aux critiques qui avaient qualifié ses paroles d’homophobe en interprétant le single « Stan » avec Elton John aux Grammy Awards 2001.

À ce jour, Eminem était l’une des plus grandes superstars du monde. Alors que The Marshall Mathers LP avait établi des records de ventes en une semaine pour un album solo, le cirque médiatique entourant son créateur avait atteint son paroxysme. L’émission The Eminem Show de 2002 l’a trouvé en train de prendre du recul pour examiner l’impact de sa musique et de sa célébrité.

L’ouvreur « White America » ​​s’attaque aux tentatives de censure menées par le gouvernement sur la base de sa mauvaise influence présumée sur les adolescents blancs des banlieues. N’ayant jamais peur d’aborder des sujets personnels, les relations familiales occupent à nouveau une place prépondérante ; les retombées continues de sa dispute très publique avec sa mère ont été traitées de manière au vitriol dans « Cleaning Out My Closet ». Ailleurs, sur un sketch intitulé « The Kiss », Eminem aborde une confrontation réelle avec la loi après qu’un baiser avec Kim s’est transformé en fracas dans un club, tandis que les morceaux suivants « Soldier » et « Say Goodbye Hollywood » détaillent les retombées de l’incident et le divorce ultérieur du couple.

Le côté plus léger de Mathers est révélé dans « Hailie’s Song », une ode sincère à sa fille, bien que Slim Shady réapparaisse dans « Superman », qui voit Eminem profiter de la vie de célibataire, et le single « Without Me », qui revient à la comédie rebelle des albums précédents.

Traitant des retombées continues de sa renommée, Encore de 2004 était un complément thématique à The Eminem Show. Cette fois, les paroles fictives et ostensiblement controversées ont été réduites au minimum, car Eminem a répondu aux critiques du public qui lui étaient adressées. Sur « Yellow Brick Road », il s’excuse d’avoir utilisé le mot N sur un beat enregistré quand il avait 16 ans, tandis que sur « Mockingbird », qu’Eminem a décrit comme la chanson la plus émouvante qu’il ait jamais écrite, il s’excuse auprès de sa fille. Hailie et sa fille adoptive Alaina pour leur éducation chaotique.

Ancien homme d’État

Un silence de quatre ans a suivi, au cours duquel Eminem a traité de la rupture de son mariage et de la mort de son meilleur ami, le rappeur de Detroit Proof. Quand il est revenu en 2009, c’était avec Relapse, d’une honnêteté rafraîchissante, qui l’a vu détailler ses batailles privées sur des goûts comme « Déjà Vu ». Ailleurs, sur « My Mom », il rejette la responsabilité de ses problèmes sur la porte de sa mère, tout en reconnaissant les similitudes entre eux. Slim Shady n’était pas loin non plus, étant libéré de la chaîne pour appâter d’autres célébrités et aiguillonner les sujets tabous.

L’album s’est bien comporté avec les critiques, bien qu’Eminem lui-même l’ait rejeté lors de son suivi de 2010, Recovery, qui l’a trouvé en train d’essayer de se contextualiser dans un paysage hip-hop en mutation. Malgré tous les doutes de soi, cependant, il y avait encore beaucoup d’exemples de prouesses lyriques, tandis que sur « Going Through Changes », il est le plus émotionnellement direct sur le chagrin de la perte de Proof et de son amour continu pour Kim, malgré leurs différences irréconciliables. .

Eminem était de retour à son meilleur combat sur The Marshall Mathers LP 2 en 2013, un album qui revisitait son œuvre la plus célèbre d’un point de vue plus mature : « Bad Guy » est une suite de « Stan », qui retrouve le petit frère du fan décédé qui revient à tuez Eminem, tandis que « Rap God » déchaîne une fois de plus Slim Shady sur certains des raps les plus adroits de sa carrière.

Abandonnant une partie de l’auto-examen qui avait été au centre de ses travaux récents, Mathers était d’humeur plus conciliante lorsqu’il a présenté des excuses à sa mère sur « Headlights », tandis que l’album l’a également vu se former sur des notions préconçues de moralité. , livrant des confessionnaux austères et profondément personnels. Exploitant les atouts qui ont fait d’Eminem l’un des paroliers les plus convaincants de l’histoire du hip-hop, The Marshall Mathers LP 2 a également laissé les fans attendre avec impatience le prochain opus.

Au moment où est venu, sous la forme de 2017 La relance, Eminem était sans doute à son niveau le plus personnel à ce jour. Au cœur de l’album résidait son besoin d’évacuer ses frustrations politiques et de mettre son âme à nu, avec des gens comme « Walk On Water » voyant Mathers à son plus vulnérable, « Bad Husband » le trouvant s’excuser auprès de Kim, et « Castle » écrivant une ode sincère à sa fille. Alors que ses invectives contre l’administration Trump (« Untouchable », « Comme à la maison ») étaient palpitantes, et que les méfaits de Slim Shady n’étaient jamais trop loin (« Remind Me », « Framed »), Revival l’a montré, en tant qu’ancien enfant terrible du rap devenu l’un des plus anciens hommes d’État du hip-hop, il était également plus susceptible de parler avec son cœur que de se cacher derrière son alter ego.

Écoutez le meilleur d’Eminem sur Apple Music et Spotify.