The Red Queen : ce que nous savons de l’émission de télévision en développement et des livres sur lesquels elle est basée

L’héroïne de la reine rouge est Mare Barrow

La révélation d’ouverture du premier livre de Red Queen est que Mare Barrow, une rouge, a des pouvoirs. « Little Lightning girl », comme elle n’est pas si affectueusement appelée par la royauté Silver, a le pouvoir de contrôler et de manipuler l’électricité et la foudre. Personne, y compris Mare, ne comprend comment ou pourquoi elle a ces pouvoirs.

La première saison de l’émission télévisée Red Queen devrait suivre le premier livre, qui implique que Mare découvre ses pouvoirs et ce qui se passe à cause de cette découverte. Mare semble être une fille ordinaire jusqu’à ce qu’elle découvre ses pouvoirs. Ensuite, elle fait beaucoup de choses qui prennent sa vie dans une grande direction. Parce que Red Queen concerne essentiellement Mare, ce sera Peacock et l’équipe derrière la décision de casting la plus importante de l’émission télévisée Red Queen.