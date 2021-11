‘The Rescue’ raconte l’héroïsme en aidant les enfants piégés dans une grotte

« The Rescue » plonge Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin dans de nouvelles profondeurs. Les cinéastes, connus pour le documentaire oscarisé « Free Solo », qui a capturé la quête réussie du grimpeur Alex Honnold pour devenir le premier à atteindre le sommet d’El Capitan sans cordes ni harnais, se sont détournés de cette périlleuse formation rocheuse de 3 000 pieds de haut. dans le parc national de Yosemite à un autre effort héroïque – celui-ci profondément dans le sol.

Le film, une sortie en salles de National Geographic Documentary Films, raconte la mission improbable de récupérer en toute sécurité une douzaine de garçons et leur entraîneur de football qui ont été piégés pendant deux semaines à plus d’un mile de profondeur dans le système de grottes de Tham Luang après l’inondation.

Le sauvetage de 2018 est devenu une obsession internationale, puis une sensation, lorsqu’un équipage fou de courtepointe dirigé par une paire de plongeurs spéléologues amateurs britanniques d’âge moyen – Rick Stanton et John Volanthen – a mis en place un plan de dernière minute incroyablement risqué pour sauver les enfants. Cette mission impossible a réuni un éventail international de milliers de personnes qui comprenaient les Thai Navy SEALs, l’armée royale thaïlandaise et les équipes de plongée américaines, australiennes et chinoises, mais le film se concentre sur ses deux héros amateurs, autodérissants et hétéroclites, évoquant le mode classique. des fables d’outsiders de la mort ou de la gloire. C’est le « Seven Samurai » avec des réservoirs d’oxygène.

Un plongeur flotte dans une grotte sous-marine dans « The Rescue ».

(Géographie nationale)

« Ils se préparaient 40 ans pour ce moment unique où ils pourraient sauver 13 âmes », a déclaré Vasarhelyi. « C’étaient des étrangers, des inadaptés d’une certaine manière, qui ont évolué », a ajouté Chin, notant comment les histoires personnelles des sujets donnaient un clin d’œil à la dynamique de l’histoire. «Rick a passé toute sa vie à éviter les enfants, et ici, il risquait tout pour sauver ces enfants. Vous arrivez vraiment à comprendre qui sont les gens par les décisions qu’ils prennent lorsque les enjeux sont si élevés. »

Vasarhelyi et Chin ont fait face à leur propre mission imposante en réalisant le film. Les droits sur les histoires pour enfants ont été vendus à Netflix pour une prochaine série limitée décrivant les événements, supprimant tout accès aux enfants eux-mêmes. Et même si les SEAL avaient été équipés de caméras lors de leurs plongées, leur film n’a été rendu disponible qu’après la fin d’une première version de « The Rescue ».

Vasarhelyi a rappelé les conseils de son mentor, le documentariste de Chicago Steve James (« Hoop Dreams »). « Ce fut une révélation quand il m’a dit un jour : ‘Eh bien, les documentaires sont faits sur leurs défis, parce que vous devez trouver votre chemin autour d’eux.’ C’était un excellent exemple de cela. C’était une histoire très importante avec des hauts et des bas et une grande humanité. Mais il y avait un problème fondamental où il n’y avait pas de séquences. Et nous avons dû trouver un moyen de contourner cela. Et il s’est avéré que nous avons dû trouver un moyen de le contourner pendant la pandémie. Je le regarde beaucoup comme ce puzzle où, contre vents et marées, nous devions comprendre.

Parce que les événements ont été diffusés dans les médias mondiaux, il était facile de penser qu’il existait « des tonnes de séquences », a déclaré Bob Eisenhardt, le monteur du film. « Eh bien, il n’y en avait vraiment pas. » Comme il l’a expliqué, la presse était de plus en plus éloignée de la situation en cours, et la couverture qu’il y avait existait par bribes, complétant les commentaires des journalistes. « Il était très difficile de rassembler, même à partir de sources réseau, des éléments qui pourraient réellement brosser un tableau d’un moment ou d’une scène. »

Les cinéastes ont proposé des alternatives. Un réservoir sous-marin à Pinewood Studios, à l’extérieur de Londres, a été installé afin que les plongeurs puissent recréer des séquences spécifiques de l’effort de sauvetage. Les hommes avaient un souvenir précis. « Nous devions juste leur donner de l’espace pour faire ce qu’ils font », a déclaré Chin.

La chance a aussi aidé. À Pinewood, les cinéastes sont tombés sur un morceau de grotte laissé par une production de Michael Bay, qui complétait une analyse 3D du système de grottes réel. « Cela a triplé notre grotte », a déclaré Vasarhelyi, qui a également trouvé une inspiration créative sur les étagères de l’épicerie. « Vous savez comment vous faites de l’eau boueuse dans un réservoir ? Brocoli moulu.

« The Rescue » recrée le sauvetage en 2018 de 12 garçons et de leur entraîneur de football avec l’aide de deux des plongeurs réellement impliqués.

(Géographie nationale)

Une telle ingéniosité a bien servi Vasarhelyi lorsqu’elle s’est finalement envolée pour la Thaïlande pour négocier en personne avec le commandant de la Royal Thai Navy SEAL, le contre-amiral Arpakorn Youkongkaew, pour diffuser quelque 87 heures de séquences filmées par les SEAL pendant l’opération de sauvetage.

Avant leur rencontre, Vasarhelyi a pris une profonde inspiration et a parcouru toute la longueur du système de grottes. « Je veux dire, c’est le meilleur article de presse: le cinéaste reste coincé dans une grotte, les plongeurs doivent revenir », a-t-elle déclaré en riant. Même si elle était terrifiée tout le long du trajet, la randonnée souterraine de Vasarhelyi a semblé sceller l’affaire une fois que le mot a été diffusé. L’ancienne femme journaliste du commandant, Sasivimon Youkongkaew, dont l’idée était d’équiper les SEAL de caméras GoPro, s’est envolée pour New York pour remettre les images en main propre.

« C’était votre cauchemar et miracle documentaire », a déclaré Vasarhelyi, ravi de tous les moments essentiels contenus dans la vidéo, de tous les petits détails qui donnent à l’histoire son immédiateté – comme la joie de motivation dans laquelle Volanthen dirige les enfants lors de leur première rencontre – ainsi que des perspectives sur toute sa dimension humaine.

« Il m’a fallu 10 jours complets pour passer au travers », se souvient Eisenhardt, dont les crédits en tant qu’éditeur remontent à plus de 40 ans. Deux mois plus tard, 15 minutes et 40 secondes de la nouvelle séquence avaient été intégrées au film existant, illuminant littéralement les excursions de vie ou de mort à l’intérieur de la grotte gorgée d’eau. Eisenhardt, qui a également édité les précédents « Free Solo » et « Meru » de Vasarhelyi et Chin, sourit. « Cela a probablement été la finition la plus difficile que j’aie jamais faite sur un film. »