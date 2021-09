The Restory Plots Expansion, s’associe à Manolo Blahnik pour les réparations – WWD

LONDRES – Alors que l’économie circulaire gagne en pertinence, le marché de la réparation, estimé à 100 milliards de livres sterling, s’avère être un maillon essentiel de la chaîne de la consommation durable.

Le service de réparation de luxe basé à Londres, The Restory, qui s’est fait un nom parmi les initiés en tant que destination de choix pour les sacs à main et les chaussures endommagés, a reconnu l’opportunité et étendu ses activités au-delà de la maroquinerie à la catégorie des vêtements avec des services qui incluent le nettoyage, les réparations d’entretien, remplacements, ainsi que la confection sur mesure.

Maintenant, il a commencé à nouer des relations avec des marques spécifiques, à commencer par Manolo Blahnik.

“La mode circulaire ne peut pas se produire sans suivi”, a déclaré Vanessa Jacobs, fondatrice et directrice générale de The Restory. « Nous sommes déjà plus de trois fois plus grands que nous ne l’étions à la même époque l’an dernier et notre pipeline de développement commercial est plus solide qu’il ne l’a jamais été. Nous jetons les bases d’une échelle mondiale dans tous les domaines, des opérations à la technologie, en passant par l’internationalisation, les solutions techniques et plus encore.

Manolo Blahnik x The Restory Avec l’aimable autorisation de Manolo Blahnik

Elle a noté que la fourniture de services pour une marque – de manière proactive à grande échelle, sans réticence et à l’occasion – est une façon totalement différente de faire des affaires par rapport aux modèles linéaires traditionnels.

« Mais nous avons maintenant mis nos solutions à la disposition des marques pour qu’elles s’adaptent à leurs objectifs, leur situation et leur territoire actuels. Les marques peuvent désormais pleinement saisir l’opportunité du suivi. Ils peuvent garder le contrôle sur l’expérience client, collecter des données et récolter les bénéfices de la durabilité, de la loyauté et de l’engagement.

Dans le cadre de son partenariat avec Manolo Blahnik, les clients pourront désormais accéder à des services de réparation après achat – du re-semellement au remontage, en passant par la restauration et la teinture – directement via le site Web de Manolo.

C’était une évidence pour Jacobs, étant donné l’esthétique intemporelle des chaussures de la marque – et le désir des gens d’en prendre soin et de les garder le plus longtemps possible.

« À notre avis, acquérir une paire de Manolos est un investissement dans une pièce intemporelle. Nous avons toujours aidé nos clients et la communauté avec le suivi, car c’est une étape vitale pour prendre soin des pièces précieuses de votre garde-robe », a déclaré Kristina Blahnik, directrice générale de Manolo Blahnik.

«Notre partenariat avec The Restory va encore plus loin et donne à notre communauté un guide solide et clair pour le suivi avec une entreprise renommée qui a des ateliers et des artisans semblables à nos propres employés qualifiés dans nos ateliers et usines de chaussures. Je suis incroyablement passionnée par ce projet car il contribuera également à encourager les clients à renouveler et à rafraîchir leurs Manolos bien-aimés et à contribuer à l’un de nos objectifs de maison partagée, celui de la propriété responsable », a-t-elle ajouté.