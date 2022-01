The Rewind : iPhone 13 mini – le dernier des meilleurs smartphones ? [Video]

Les rumeurs ont suggéré que le mini iPhone d’Apple, qui est apparu pour la première fois avec l’iPhone 12 mini de 2020, ne sera pas long pour ce monde. Bien qu’Apple ait sorti l’iPhone 13 mini l’été dernier, il est possible que sa sortie soit le dernier « mini » iPhone que nous verrons. C’est malheureux, car comme j’en parle dans cet épisode de The Rewind, l’iPhone 13 mini est mon smartphone préféré de tous les temps.

Conception

Comme je l’ai dit à plusieurs reprises dans le passé, le design de l’iPhone 4, avec ses bords plats, pris en sandwich entre deux morceaux de verre, était mon design iPhone préféré jusqu’à l’iPhone 12 de l’année dernière. Avec cette version, Apple a perfectionné un design déjà génial. en supprimant le bouton Accueil au profit de ce qui équivaut à peu près à un affichage bord à bord.

En adoptant des gestes de balayage pour la navigation et Face ID pour l’authentification, Apple a pu supprimer le bouton Accueil. Cela a cédé la place à un écran beaucoup plus grand que celui que nous avions avec les écrans de 3,5 et 4 pouces trouvés dans l’iPhone 4 et 5, respectivement. L’iPhone 13 mini est doté d’un écran relativement massif de 5,4 pouces, mais il est placé à l’intérieur d’un châssis qui ne mesure que 0,31 pouce de plus et 0,22 pouce de plus que l’iPhone 5.

Vous vous souvenez de l’ampleur de l’écran de l’iPhone 6 Plus la première fois que vous l’avez utilisé ? L’écran de l’iPhone 13 mini est seulement 0,1 pouce plus petit que l’iPhone 6 Plus, mais il présente un encombrement nettement plus petit. Si l’iPhone 13 mini avait été lancé à l’époque de l’iPhone 6 Plus, son design aurait été carrément époustouflant. Cela ne tient même pas compte de la résolution plus élevée, du DPI plus élevé et, grâce à la technologie OLED, d’un rapport de contraste bien meilleur.

Mais ce qui rend vraiment ce smartphone si génial, c’est sa convivialité portable. Je peux facilement naviguer dans iOS avec une seule main, et la fatigue des doigts est beaucoup moins un problème qu’avec les téléphones plus gros. Il est également plus facile de ranger l’iPhone 13 mini dans une poche de jean, et il est plus beau que ses frères et sœurs lorsqu’il est associé à des accessoires tels que la batterie MagSafe et le portefeuille en cuir pour iPhone.

iPhone 13 mini contre iPhone SE

Bien qu’il ne présente pas la grande autonomie de la batterie, les fonctionnalités de l’appareil photo professionnel et les améliorations d’affichage de son grand frère, l’iPhone 13 mini est le summum de la conception de l’iPhone, si vous me demandez. Lorsque vous combinez ses proportions, ses matériaux et son expérience utilisateur, il n’y a rien de mieux que cela.

Affichage

L’iPhone 13 mini présente une luminosité maximale de 800 nits (typique), ce qui est une amélioration décente par rapport à la luminosité maximale de 625 nits de l’iPhone 12 mini. Il en résulte un appareil un peu plus facile à utiliser dans des conditions lumineuses, mais c’est un domaine où l’iPhone 13 Pro se sépare des modèles de base.

Un écran plus lumineux que l’année dernière, mais pas aussi bon que l’iPhone 13 Pro

L’iPhone 13 Pro présente une luminosité typique nettement plus élevée (1000 nits) et, plus important encore, inaugure pour la première fois la prise en charge de ProMotion sur l’iPhone. ProMotion, qui a fait ses débuts sur l’iPad Pro, apporte la technologie de taux de rafraîchissement variable à l’iPhone, permettant de profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement plus fluide et un rendu de texte amélioré lors du défilement.

ProMotion est l’une des fonctionnalités clés qui m’a poussé à envisager sérieusement d’utiliser l’iPhone 13 Pro comme pilote quotidien, mais j’ai finalement décidé que j’appréciais davantage la portabilité de l’iPhone 13 mini.

Batterie

L’année dernière, j’ai failli faire de l’iPhone 12 mini mon appareil principal, mais la durée de vie de la batterie n’était pas assez bonne pour que cela se produise. Cette année, principalement grâce à une puce A15 plus efficace, Apple a résolu le problème de la durée de vie de la batterie de son plus petit iPhone. Bien qu’il ne se compare pas au modèle Max ridiculement durable, l’iPhone 13 mini s’améliore juste assez pour que je puisse généralement passer une journée complète d’utilisation.

La plupart des soirées, je me retrouve avec une autonomie restante de 10 à 15 %, même si à l’occasion, j’ai dû la compléter pour passer une journée complète. Avec l’iPhone 12 mini, je n’ai presque jamais passé une journée complète sans avoir besoin de recharger.

Vidéo connexe : examen de la batterie MagSafe

Cela dit, je me suis habitué à garder la batterie MagSafe à portée de main pour m’aider à traverser les jours où la durée de vie de la batterie peut être un problème. Comme je l’ai noté dans mon examen pratique de la batterie MagSafe, il s’agit d’un appareil qui fonctionne avec tous les iPhones compatibles MagSafe, mais qui semble avoir été spécialement conçu pour l’iPhone mini.

Stockage

L’iPhone 13 mini est livré avec 128 Go de stockage, ce qui signifie qu’Apple a doublé le stockage de ses appareils de base tout en facturant le même prix de 699 $. De nos jours, 64 Go de stockage dans un smartphone est faisable, mais avoir 128 Go dans le modèle de base est une grande victoire pour les clients et suffisamment de stockage pour l’utilisateur moyen.

MagSafe

MagSafe est probablement la meilleure gamme d’accessoires pour smartphones que nous ayons vue depuis que les smartphones sont devenus courants avec l’iPhone d’origine. Outre mon étui en cuir pour iPhone compatible MagSafe, mon deuxième accessoire MagSafe le plus utilisé est le portefeuille en cuir pour iPhone. Le portefeuille en cuir se fixe magnétiquement à l’arrière de l’iPhone 13 ou à l’arrière d’un étui compatible MagSafe. Apple a récemment amélioré le portefeuille en cuir en ajoutant le support Find My afin que vous puissiez le suivre dans l’application Find My s’il est perdu ou égaré.

Quelques-uns de mes accessoires MagSafe préférés

La batterie MagSafe susmentionnée, bien sûr, est un accessoire que j’utilise ici et là lorsque cela est nécessaire. À 99 $, cela devrait probablement coûter la moitié de ce qu’il fait, mais vous ne pouvez pas battre la facilité d’utilisation et l’intégration iOS.

Quelques autres produits compatibles MagSafe que j’utilise avec parcimonie sont le MagSafe Duo (revue), que j’ai relégué à n’utiliser qu’en voyage, et le Moment Multi Threaded Mount pour MagSafe. L’accessoire de Moment est particulièrement intrigant, car il offre un moyen rapide et facile de monter votre iPhone sur un appareil photo, ce qui est idéal lorsque vous utilisez votre iPhone pour des fonctions telles que la surveillance et le contrôle de la caméra.

Performance

Tous les modèles d’iPhone 13 incluent le tout dernier système A15 d’Apple sur une puce. De l’iPhone 13 mini le moins cher à l’iPhone 13 Pro Max le plus cher, vous obtenez plus ou moins des performances de processeur similaires à tous les niveaux. Certes, il existe des écarts dans la quantité de cœurs GPU et de mémoire lors de la comparaison des appareils de base et pro, et cela peut faire une différence selon les applications que vous utilisez.

De manière générale, cependant, les performances du processeur d’un iPhone 13 mini ressemblent beaucoup à celles d’un iPhone 13 Pro Max. Dans cet esprit, l’iPhone 13 mini s’avère être un excellent rapport qualité-prix. Vous obtenez des performances de processeur de dernière génération dans un package qui coûte des centaines de moins que l’iPhone 13 Pro Max haut de gamme.

Appareils photo

Le système de double caméra repensé de l’iPhone 13 mini améliore la configuration déjà compétente de l’iPhone 12 mini. La caméra grand angle est dotée d’un capteur plus grand avec des pixels plus gros pour une meilleure collecte de la lumière, et la caméra ultra-large est équipée d’un capteur plus rapide pour de meilleures performances en basse lumière.

Une autre amélioration notable est la prise en charge de la stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur pour la caméra grand angle, une fonctionnalité qui était auparavant exclusive au modèle pro de l’année dernière. Le décalage du capteur vise également à améliorer la photographie en basse lumière et accélère la capture en mode Nuit en aidant à stabiliser l’appareil photo lors de la prise de vue à main levée.

La photographie en basse lumière est bien améliorée sur l’iPhone 13 mini

Il existe des améliorations logicielles supplémentaires, telles que le mode Cinématique, qui offre aux masses une capacité de mise au point vidéo en rack, et les styles photographiques pour ajouter des looks personnalisés à l’intérieur de l’appareil photo en fonction des réglages de tonalité et de chaleur.

Les styles photographiques ajoutent une touche personnalisée à l’application Appareil photo

Aussi bon que soit le système de caméra mini de l’iPhone 13, les caméras constituent le plus grand différenciateur entre l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 de base. La version Pro comprend un téléobjectif, ainsi que des fonctionnalités professionnelles telles que la capture Apple Pro RAW pour les photos, ProRes capture pour les vidéos, prise en charge des macros, performances améliorées du mode Nuit, etc. Peut-être plus particulièrement, l’iPhone 13 Pro dispose d’une ouverture plus rapide pour une meilleure capture de faible luminosité dans ses caméras larges et ultra larges.

Il ne fait aucun doute que vous sacrifiez plusieurs améliorations notables de l’appareil photo en omettant les modèles professionnels. Néanmoins, l’iPhone 13 mini dispose d’un système d’appareil photo capable de prendre des photos et des vidéos fantastiques.

Première neige de 2022 : tourné sur iPhone 13 mini sans aucune modification

Conclusion

L’iPhone 13 mini n’est pas le smartphone Apple le plus riche en fonctionnalités que vous puissiez acheter aujourd’hui, mais c’est l’iPhone le plus beau et il se sent le mieux dans la main lors de son utilisation. Si vous êtes un fan d’iPhone mini, souvenez-vous de ce que vous ressentez, car ce ne sera probablement pas ainsi longtemps. Il y a de fortes chances que ce soit la dernière année de l’iPhone mini sur la base de rumeurs, ce qui est triste, mais pas si surprenant compte tenu des rapports sur les chiffres de vente du plus petit smartphone d’Apple.

Si l’iPhone 13 mini s’avère être le dernier mini iPhone de la gamme Apple, je peux dire que je l’ai pleinement apprécié et que je continuerai à l’utiliser même après son passage sous les projecteurs.

Que pensez-vous de l’iPhone 13 mini ? Seriez-vous déçu si nous ne voyons pas d’iPhone 14 mini ? Exprimez-vous ci-dessous dans les commentaires avec vos réflexions.

