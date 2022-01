The Rhythm & The Blues : un hommage à Jerry Wexler

Beaucoup de directeurs de disques aiment penser qu’ils ont changé la forme de la musique populaire d’une manière ou d’une autre. Jerry Wexler, né le 10 janvier 1917, n’a pas seulement changé sa forme, il a changé son nom.

Wexler est décédé en 2008 à l’âge vénérable de 91 ans, mais nous ressentons son influence sur le monde de la musique moderne comme nous le ferons toujours. En tant que journaliste au magazine Billboard, cet érudit du Bronx a inventé le nom même de «rythme et blues», avant de contribuer à le définir chez Atlantic Records et bien au-delà.

Wexler est arrivé à Atlantic, qui l’a chassé de Billboard, en 1953, devenant vice-président de la force naissante de la musique R&B et supervisant la carrière de pionniers tels que Ray Charles et les Drifters. « Nous ne semblions jamais manquer », a-t-il déclaré au journal The Independent en 1993. « Nous avions cette liste incroyable de chanteurs qui répètent et presque aucune merveille à succès. Nous avions certaines normes du bel canto. Nous croyions aux chanteurs et pas seulement aux interprètes.

Plus tard, il a été chargé d’amener le brillant label de soul sudiste Stax dans le giron atlantique, et a fait de même avec des marques telles que Capricorn, Swan Song et Pierres qui roulent Enregistrements. En 1975, il disait déjà à Melody Maker : « L’une de nos acquisitions les plus heureuses était les Rolling Stones, et nous étions heureux d’avoir l’opportunité de passer un contrat avec eux. Sans entrer dans les détails, vous pouvez imaginer qu’ils sont chers. Les Stones sont le groupe avec le record de durabilité le plus long et le plus grand palmarès. »

Au fur et à mesure que Atlantic évoluait, lui aussi, mais il n’était jamais loin du studio, partageant les responsabilités de production avec son grand ami Tom Dowd et faisant ressortir le meilleur de talents aussi singuliers et variés qu’Aretha Franklin, Wilson Pickett, le groupe des Allman Brothers, Springfield poussiéreux, Crème et Led Zeppelin. Fièrement incapable de voir la couleur, Wexler faisait partie d’un petit groupe de piliers de l’industrie capables de juger un disque uniquement par ce qu’il y avait dans les rainures.

« Nous avons la chance que tant de nos artistes contribuent », a-t-il déclaré au NME en 1969. « Quel que soit leur talent, certains artistes ne contribuent pas à une session en dehors de la performance. Mais ce que Dusty et Aretha ont en commun, c’est qu’ils sont tous les deux pleins d’idées et d’intérêt pour ce qui se passe, et ils donnent vraiment vie à tout cela. Rappelez-vous, les producteurs ne font pas vraiment de bons disques. C’est l’artiste.

Les talents de Wexler se sont donc étendus bien au-delà du studio, mais parmi les intemporels à porter son crédit de production, il y a la séquence remarquable qu’il a commencée avec Franklin en 1967, lorsqu’elle est venue à Atlantic avec I Never Loved A Man (The Way I Loved You). Il a notamment supervisé les sessions de Springfield qui ont conduit à la sortie phare de Dusty In Memphis en 1969, et a supervisé le deuxième album éponyme de 1971 d’une autre sensation soul atlantique, Donny Hathaway, avec l’artiste et Arif Mardin.

Wexler était au bureau du quatrième studio de Delaney & Bonnie en 1970 et du premier pour Atco/Atlantic, To Bonnie From Delaney. Productions ultérieures incluses Détroit‘ deuxième album Communiqué, qu’il a réalisé avec Barry Beckett, et, la même année, Bob Dylan‘s Slow Train Coming, qui à son tour comportait Mark Knopfler. Plus tard, en semi-retraite, il a dirigé Etta James‘ 1992 a mis le bon moment.

L’exécutif a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1987 et a maintenu son intérêt pour l’entreprise et son dévouement au pouvoir de la langue anglaise, même au crépuscule de ses années chez lui à Sarasota, en Floride. « Wexler était bien plus qu’un cadre supérieur », a noté Rolling Stone à sa mort. « C’était un faiseur de goûts national et un prophète des racines et du rythme. »