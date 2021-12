The Riftbreaker est Diablo + Minecraft, et aussi gratuit

Image : Studios EXOR

The Riftbreaker est un nom idiot pour un jeu qui est bien meilleur que son titre ne le laisse supposer. Sorti en octobre sur Xbox Game Pass et mélangeant des éléments de Factorio, Minecraft, MechWarrior, Diablo et autres, j’ai trouvé ce jeu de survie de haut en bas très difficile à lâcher.

Aussi, je vais l’appeler Riftbreaker à partir de maintenant, d’accord ? Frais.

Ashley, votre personnage joueur, est un « scientifique/commando d’élite à l’intérieur d’un Mecha-Suit avancé capable de voyager dans les failles dimensionnelles ». Situation assez courante. Parce que vous êtes un soldat dur à cuire et un chercheur qualifié, vous êtes envoyé sur une planète lointaine avec un costume mech parlant, et le seul moyen de revenir est de créer un nouveau portail Rift super avancé. Cue beaucoup d’abattage d’arbres et de construction de clôtures.

Au début, je n’étais pas sûr d’avoir envie de ça. Bien sûr, rassembler des ressources est bien pendant un moment, mais je ne voulais pas passer d’innombrables heures à le faire. Mais après environ 20 minutes, le jeu m’a appris à construire des machines minières automatiques, des clôtures, des lignes électriques, des tourelles et des conteneurs de stockage. C’est là que j’ai réalisé que Riftbreaker n’était pas seulement un jeu de survie, mais aussi un jeu sur la création d’un grand empire d’extraction de ressources très efficace. Ma première séance a duré près de huit heures.

Riftbreaker ne vous fait pas vous soucier de la faim, de la soif ou du niveau de batterie de votre robot. Toute la microgestion se déroule autour de la base à l’aide d’un système de construction assez facile à utiliser. Riftbreaker ajoute lentement plus de couches à l’expérience au fil du temps, ce qui aide à éviter que le jeu ne semble écrasant. Vous apprenez d’abord l’exploitation minière, puis le stockage de tout cela, puis la construction de plus d’éoliennes et de panneaux solaires pour créer de l’électricité, puis comment stocker l’énergie supplémentaire des batteries. Cela s’accumule assez lentement pour que je ne me sois jamais senti confus, mais assez rapidement pour que je ne m’ennuie jamais. Les créatures mortelles de la planète ont également contribué à la garder excitante.

G/O Media peut toucher une commission

Ah ouais, j’ai oublié de te parler des essaims géants de monstres.

Alors qu’Ashley parcourt le monde à la recherche de nouvelles ressources, ou après avoir amélioré sa base, elle sera attaquée par des créatures extraterrestres de toutes formes et tailles. Souvent, ces attaques prennent la forme d’énormes masses de morts qui se tortillent et rampent, vague après vague d’insectes et de monstres spatiaux. Grâce à la vue de haut en bas et aux commandes de combat réactives, Riftbreaker commence à ressembler à un RPG d’action. Vous commencez avec juste une petite épée et un fusil à faibles munitions. La mise à niveau de votre base vous permet de débloquer de nouvelles capacités de mouvement et de combat pour votre robot, des armes plus meurtrières et des lances massives. (Conseil gratuit : dès que le grand arbre de recherche s’ouvre, optez pour les lances. Elles sont puissantes, tuent la plupart des choses en un seul coup et ont une grande portée, vous permettant d’éliminer les ennemis explosifs en toute sécurité.)

Capture d’écran : Studios EXOR

Au fur et à mesure que votre base s’agrandit et que vous agrandissez votre QG principal, vous débloquez plus de moyens d’extraire des minéraux de la planète et de défendre votre opération contre toutes les créatures méchantes qui cherchent à gâcher votre aventure. Cela conduit à une boucle que Riftbreaker n’a pas inventée, mais qu’il réussit parfaitement : collecter des ressources, déverrouiller une nouvelle chose, construire une nouvelle chose, obtenir plus de choses, utiliser ces choses pour en construire plus, etc.

C’est le genre de jeu où vous arrêterez de jouer, mais une dernière chose attire votre attention et vous vous dites « Eh bien, je vais juste y monter et placer un bot minier ». Mais d’une manière ou d’une autre, deux heures s’écoulent et la prochaine chose que vous savez, c’est que vous avez construit un avant-poste secondaire complet avec un stockage et des défenses bien organisés.

Lire la suite: Les 17 meilleurs jeux sur Xbox Game Pass

Sur Xbox Series X, Riftbreaker a l’air net et fonctionne sans aucun problème technique. Le texte et les menus sont un peu trop petits, et devoir utiliser un curseur pour gérer certaines parties de l’interface utilisateur donne l’impression d’être un port PC qui pourrait nécessiter un peu de travail supplémentaire. Mais ce ne sont que des plaintes mineures. Et honnêtement, cette chose est sur Game Pass, vous y avez donc probablement déjà accès sans frais supplémentaires.

Si l’idée de construire une base massive et efficace tout en combattant des vagues d’extraterrestres à l’aide de combats de type Diablo vous semble bonne, allez fouiller dans Game Pass et donnez (soupir) une chance à The Riftbreaker. C’est un merveilleux exemple de la façon dont l’énorme bibliothèque Game Pass peut abriter des joyaux cachés au milieu des Halos et des Forzas à gros prix, alors jouez-y et voyez si vous ne l’aimez pas aussi.