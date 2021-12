The Riftbreaker est un indie qui va bien par Mass Effect: Andromeda

Des milliers de personnes, des millions d’heures et des milliards de dollars sont injectés dans l’invention d’un supercroiseur de haute technologie capable de naviguer dans les amas d’étoiles comme s’il s’agissait de parkings. Le vaisseau est approvisionné et doté d’une technologie cryotechnique de pointe et des cerveaux les meilleurs et les plus brillants de la galaxie. Des siècles s’écoulent avant qu’il n’atteigne enfin un territoire extraterrestre, bien que la chute de l’humanité dans ses apprentissages soit presque immédiate. Comme sur des roulettes, la science et la linguistique sont évitées pour le grondement des fusils d’assaut alors que Mass Effect: Andromeda se tire rapidement une balle dans le pied.

Réception à Mass Effect : Andromeda a toujours eu l’impression d’avoir été au moins partiellement motivée par des acteurs de mauvaise foi. Ce n’est pas – et sans doute ne l’a été à aucun moment – ​​à moitié aussi terriblement terrible que les gens aiment le prétendre. Les coéquipiers sont géniaux, le jeu de tir est le meilleur de la série et son statut de premier jeu d’une trilogie qui n’a jamais existé rend difficile d’imaginer correctement le nombre de dominos cachés qu’il aurait pu aligner. Ouais, les kett – des méchants extraterrestres qui n’étaient fondamentalement que les méchants extraterrestres de la trilogie originale de Mass Effect – étaient assez peu inspirés, et oui, cette révélation était un peu une puanteur pour quiconque était habitué au pedigree précédent de BioWare. Mais pour la plupart, c’était un match triple A au-dessus de la moyenne. Chose intéressante, son ambition initiale a depuis été mieux accomplie par un joyau indépendant d’il y a quelques mois appelé The Riftbreaker.

À première vue, ce sont deux jeux totalement différents. Mass Effect: Andromeda est un jeu de tir tentaculaire avec des sensibilités RPG et un récit complexe, tandis que The Riftbreaker est une simulation de survie de construction de base avec des éléments de stratégie respectables et aucun choix de dialogue. Le seul vrai point commun entre eux est un intérêt partagé pour le cosmos, qui est la seule chose nécessaire pour apprécier comment The Riftbreaker fait mieux dans l’exploration spatiale que le suivi galactique de BioWare à l’opéra spatial le plus apprécié des jeux vidéo.

Plus tôt cette année, j’ai parlé à un ancien rédacteur en chef de BioWare de ce qui n’allait pas avec Mass Effect : Andromeda. Plus que toute autre chose, sa conviction était que tout le cadrage du premier contact n’avait pas été traité comme il aurait dû l’être. L’Initiative Andromède, à son niveau le plus élémentaire, était destinée à combler le fossé entre les galaxies. Il devait être dirigé par des scientifiques, des diplomates et des explorateurs. Au lieu de cela, la réaction en une fraction de seconde de l’espèce du Conseil à la première espèce non issue de la Voie lactée qu’elle a vue était de pointer le pistolet, d’appuyer sur la gâchette et de pomper le méchant perçu plein de plomb futuriste. D’un point de vue narratif, le protagoniste Ryder n’a jamais été censé être un éclaireur – c’était le travail de leur père. Le fait est que leur père leur a volé l’opportunité de le remplacer correctement, non pas parce qu’il a d’abord rempli les bottes, mais parce qu’il a défini ce que ces mêmes bottes signifieraient symboliquement pour le reste de l’humanité.

C’est là que The Riftbreaker brille. Après avoir joué à travers une simulation d’une planète extraterrestre appelée Galatea 37, vous prenez le contrôle d’un scientifique nommé Ashley et vous vous dirigez vers la vraie affaire aux côtés d’un robot d’IA connu sous le nom de M. Riggs. Il y a certainement quelques nuances de Titanfall 2 dans la façon dont l’histoire se déroule à partir d’ici – bien que la programmation de Riggs soit militariste contrairement à votre curiosité scientifique, vous déteignez les uns sur les autres par nécessité alors que vous êtes obligé de survivre. Riggs n’est pas aussi attachant que le robot compagnon de Titanfall 2, mais là encore, Ashley est 100 fois plus intrigante que… John ? Jack? Je ne me souviens pas. Quoi qu’il en soit, ça s’équilibre en quelque sorte.

La principale différence entre The Riftbreaker et Andromeda n’est pas que le premier n’a pas de violence. Vous fabriquez des lance-flammes, combattez des monstres avec des épées mécaniques massives et utilisez toutes sortes de tourelles pour déchiqueter automatiquement les intrus potentiels pendant que vous explorez. Le fait est que ces accès de belligérance relativement mineurs sont considérablement éclipsés par un désir sincère d’en savoir plus sur ce monde et de s’assurer que l’arrivée de l’humanité là-bas n’empiète pas sur son propre ordre naturel. Vous n’attaquez jamais quoi que ce soit qui ne vous attaque pas en premier, et il y a plusieurs étapes dans le jeu où vous pouvez complètement éviter le combat au lieu d’être narrativement catalogué pour vous y engager. D’un autre côté, Ashley réprimande constamment Riggs et ses anciens supérieurs pour leur excès dans les dépenses militaires, s’oppose à l’utilisation inutile de la force et appelle passionnément à l’importance de la méthode scientifique. À aucun moment, elle n’a la moindre envie d’infliger du mal à une autre créature vivante ; elle est là pour la science d’abord, l’humanité ensuite et la survie en dernier.

Il est également pertinent d’examiner les mécanismes réels du jeu. Si vous le souhaitez, vous pouvez alimenter toute votre base en installant plusieurs générateurs de biomasse animale qui nécessitent des carcasses pour produire de l’électricité, ce qui signifie que vous pouvez aborder The Riftbreaker comme un tueur sans empathie sur une planète qui ne vous appartient pas – si vous le souhaitez. Au contraire, la plupart des sources d’énergie sont renouvelables : les éoliennes, les panneaux solaires, les centrales géothermiques et les générateurs de biomasse ne sont que quelques-unes des méthodes de contrôle de l’énergie les plus efficaces et les plus efficaces du jeu. Plus vous écoutez le dialogue réel qui se déroule entre Ashley et Riggs – d’autant plus que ce dernier commence à se réchauffer à l’idéalisme juste du premier – plus il devient logique que vous ne soyez pas là pour tuer. Vous êtes ici pour voir si c’est un endroit possible où l’humanité et la faune indigène de la planète peuvent cohabiter. Ce n’est pas seulement que les animaux dangereux doivent être exterminés avant qu’une colonie n’arrive, c’est que la sécurité de ces animaux doit être préservée avant qu’une colonie n’arrive pour les tuer.

C’est le véritable objectif de votre mission dans The Riftbreaker. Et encore une fois, oui, il y a des combats auxquels vous êtes obligé de vous engager dans le cadre du récit. Il y a des moments où vous devez faire usage de votre entraînement militaire rigoureux et coûteux. Vous ne pouvez pas sortir une merveille de technologie magique capable de transmettre vos véritables intentions aux légions infernales de Nurglax et Canoptix qui tentent de vous arracher le visage, et les seules unités du jeu officiellement classées comme «amies» sont les drones. Dans le contexte, cependant, ces problèmes semblent simplement être le produit d’une dure réalité. Dans un monde où les milliardaires évitent les problèmes mondiaux pour canaliser de l’argent dans de vaines courses à trois pattes vers Mars, The Riftbreaker consiste moins à conquérir l’espace qu’à l’unir.

Pour le dire clairement, tout ce à quoi j’ai pensé tout au long de mes 15 heures de jeu, c’est ce que l’auteur de BioWare m’a dit à quel point il est essentiel d’avoir un premier contact correct. Maintenant, je suis convaincu que toutes ces histoires sur les soldats de l’espace sont fondamentalement fausses, et que la science, la raison et l’empathie devraient prévaloir sur les shootybangs même si cela signifie que le succès n’est pas garanti – il vaut mieux mourir en essayant que de survivre seul sur une planète qui Je n’ai même jamais voulu de toi.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.