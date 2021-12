The Riftbreaker : trucs et astuces pour débutants

Le Riftbreaker est une question d’équilibre. En tant que jeu de tir à double manche où les extraterrestres attaquent constamment vos bases, les joueurs doivent maintenir des niveaux d’énergie et des ressources adéquats pour traverser des habitats d’un autre monde infestés de vie extraterrestre. Même dans son mode campagne, il n’est pas toujours simple dans ses directives.

Le Riftbreaker peut rapidement devenir écrasant alors que le joueur est aux prises avec ses différents mécanismes, outils et bâtiments. Voici un guide pour vous aider pendant que vous dirigez Ashley S., Nowak et M. Riggs dans un voyage pour construire une faille géante qui les ramènera sur Terre, et c’est quelque chose que tout le monde devrait essayer maintenant que The Riftbreaker est disponible sur Xbox Game Pass .