The Rig, la plate-forme pétrolière transformée en parc d’attractions extrême, en Arabie Saoudite | La vie

Les pays exportateurs de pétrole doivent trouver de nouveaux moyens de financement. L’Arabie saoudite expérimente la conversion des plates-formes pétrolières en parcs d’attractions.

Si tout se passe comme prévu, c’est dans quelques décennies le monde cessera de dépendre du pétrole. Et les pays exportateurs de pétrole devront chercher de nouvelles sources de revenus.

Ce sont les pays les plus riches du monde, donc ils ont de l’argent pour l’obtenir. Nous avons ici une curieuse proposition : The Rig, une plate-forme pétrolière transformée en parc d’attractions extrême.

Sa construction a déjà été approuvée par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF), au milieu du golfe Persique. Un parc d’attractions de 150 000 mètres carrés au milieu de la mer, sur une plate-forme pétrolière accessible uniquement par bateau ou hélicoptère. Vous pouvez voir la présentation spectaculaire dans cette vidéo :

Comme on peut le voir, l’énorme plate-forme pétrolière a été adaptée pour offrir toutes sortes de sports extrêmes.

Depuis Grandes roues suspendues au-dessus de la mer aux montagnes russes vertigineuses qui s’étendent entre les plates-formes.

Vous pouvez faire de la plongée sous-marine, voyages sous-marins, saut à l’élastique, course automobile, parapente, pilotage de bateaux en haute mer, vols en avion ou en hélicoptère, et bien plus encore.

Deux immenses piscines proposent différentes activités, pour ceux qui préfèrent l’eau douce.

Il y a aussi tyroliennes de plusieurs centaines de mètres, téléphérique, et d’autres propositions conçues pour faire monter l’adrénaline.

Pour ceux qui préfèrent des expériences plus tranquilles, The Rig a des salles de concert en direct, trois hôtels de 800 chambres et 11 restaurants, dont une spécialisée dans les tapas.

Le PIF assure que The Rig « recherche la protection de l’environnement dans la zone du projet, conformément aux meilleures pratiques mondiales et à l’appui des efforts de l’Arabie saoudite pour préserver l’environnement ».

est parc d’attractions extrême installé sur une plate-forme pétrolière Il fait partie du projet du gouvernement d’Arabie saoudite pour les quatre prochaines années.

Il vise à « stimuler l’innovation dans les secteurs du tourisme et du divertissement en offrant des opportunités de développement prometteuses pour parvenir à une diversification économique conforme aux objectifs de la Saudi Vision 2030 ».

La Vision saoudienne 2030 c’est un plan du gouvernement pour rendre le pays moins dépendant du pétrole.

Ils sont conscients que le changement énergétique est sur le point d’arriver, et ils doivent être préparés lorsque la demande de carburant chute.