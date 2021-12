The Righteous Brothers Mine Pre-Rock’n’Roll Era pour le prochain hit

1965 a été une année remarquable pour les frères justes. Bill Medley et Bobby Hatfield avaient dominé le palmarès américain en février et ont ensuite marqué un tournant dans leur carrière, fracas international avec « You’ve Lost That Lovin’ Feelin.' » Ils revient dans le top dix en mai avec « For Once In My Life », et y est allé encore en août avec « Unchained Melody ». Sur le Hot 100 du 4 décembre, le duo a encore fait une grande entrée, comme « Marée descendante » écrasé dans le graphique au n ° 41.

La chanson, écrite par Robert Maxwell et Carl Sigman, avait une douzaine d’années et avait déjà fait l’objet de nombreuses interprétations lorsque les Righteous Brothers l’ont abordée. À l’ère pré-rock’n’roll, ce fut un énorme succès en Amérique en 1953 pour le chef d’orchestre britannique Frank Chacksfield, qui passa un mois au n°2 aux États-Unis, atteignant un n°9 plus modeste au Royaume-Uni.

« Ebb Tide » a également atteint le n ° 10 aux États-Unis pour Vic Damone en 1953 et le n ° 30 pour Roy Hamilton en 1954. D’autres versions suivies de Frank Sinatra, les Platters et Lenny Welch, avant que Medley et Hatfield ne lui donnent leur son distinctif, à la suggestion du producteur Phil Spector. Comme « Unchained Melody », l’enregistrement était en fait une performance solo de Hatfield.

Écoutez les meilleures chansons des Righteous Brothers et lisez les histoires qui se cachent derrière elles.

La performance du single de Philles n’a même pas été entravée par le litige qui était alors en cours entre le producteur et les artistes. Au début de l’année, il a passé deux semaines au n°5, comme Les Beatles a continué au n ° 1 avec « We Can Work It Out ». Alors que les sorties du duo ont basculé entre deux labels, leur apparition suivante dans les charts les a vus aller encore plus loin dans l’histoire de la musique, lorsqu’une version de « Georgia On My Mind » de Hoagy Carmichael et Stuart Gorrell en 1930 a atteint la 62e place sur Moonglow. Puis vint un autre succès majeur de Philes avec leur deuxième et finale US n°1, « (Vous êtes mon) âme et inspiration. »

Écoutez « Ebb Tide » sur l’album Gold des Righteous Brothers.