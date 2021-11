‘The River Tour’, la tournée de présentation du nouvel album de Morgan, arrive en Espagne ce jeudi et visite 14 villes

MADRID, 2 novembre (EUROPA PRESS) –

Le groupe de rock Morgan débute ce jeudi 4 novembre la tournée de présentation en Espagne de son nouvel album ‘The River and the Stone’, sous le nom « La visite de la rivière », avec des arrêts dans 14 villes espagnoles, comme annoncé par le promoteur.

Ainsi, entre le 4 novembre 2021 et jusqu’au 25 février 2022, le groupe visitera Alcalá de Henares (4 novembre), Saragosse (18 novembre), Bilbao (28 novembre), Séville (2 décembre), Huelva (3 décembre), Guadalajara (10 décembre), Tolède (11 décembre), Donostia (23 décembre), Pampelune (le 8 janvier), Valence (15 janvier), Madrid (29 et 30 janvier), Barcelone (4 février), Vigo (11 février) et Valladolid (25 février). Dans le cas des concerts à Alcalá de Henares (Madrid) et Donostia, les billets sont déjà épuisés.

Le nouvel album studio de Morgan est un ensemble de dix chansons sur lesquelles ils ont commencé à travailler après le confinement. De même, après presque un an de travail, ils se sont rendus en France, au studio Le Manoir de Léon, en compagnie de Campi Campón en production, pour enregistrer pendant deux semaines.

« La rivière et la pierre » Il est mixé par Stuart White (Beyoncé, Autolux) à Los Angeles et masterisé par Colin Leonard (SING mastering) à Atlanta, GA.

Morgan a atteint, dans la semaine de sa sortie, le numéro 3 dans les charts des ventes avec ‘The River & the Stone’ et le numéro 1 dans la liste des disques les plus vendus au format vinyle.