The Roberts Court s’attaque à nouveau à la liberté religieuse – RedState ⋆ .

Dans la décision Fulton c. Ville de Philadelphie rendue hier par la Cour suprême, les conservateurs ont remporté la bataille sur la liberté religieuse, la plus haute juridiction du pays ayant décidé 9-0 que la ville de Philadelphie ne pouvait pas exclure une organisation de services catholiques des services d’adoption. par son système. Le fait que la décision soit unanime a été un choc pour de nombreux observateurs et a soulevé des questions sur la Cour sous la direction du juge en chef John Roberts.

La décision, bien qu’une victoire pour la liberté religieuse, est toujours considérée comme assez étroite, comme l’explique le propre Shipwreckedcrew de RedState :

Mais il n’y avait pas une véritable unanimité au sein de la Cour sur les questions soulevées par l’affaire. Le chef a rédigé une opinion étroite mettant en cause le langage de la réglementation de Philadelphie interdisant la discrimination – qui était la base sur laquelle Philadelphie a exclu la CSS de la participation (il discriminait les couples de même sexe) – et ce défaut technique dans le langage de l’ordonnance de la ville a permis juges de se joindre à sa décision. Les conservateurs ont approuvé le résultat – ce qui en fait 9-0 – mais ont écrit des opinions concordantes séparées qui auraient abouti à des questions constitutionnelles plus fondamentales impliquant le conflit entre les « droits civils » tels qu’ils pourraient s’appliquer aux couples de même sexe, et les droits constitutionnels énoncés dans le premier amendement.

Le consensus conservateur est que la Cour aurait dû examiner plus avant l’affaire de 1990 Employment Division, Department of Human Resources of Oregon v. Smith, car elle était au cœur de cette affaire et de la façon dont la ville de Philadelphie a traité le groupe de services catholiques. Comme l’a souligné le juge Alito dans son opinion concordante, « Dans Smith, la Cour a brusquement écarté près de 40 ans de précédent et a statué que la clause d’exercice libre du premier amendement tolère toute règle qui interdit catégoriquement ou commande une conduite spécifiée tant qu’elle ne cible pas pratique religieuse. En d’autres termes, Smith va directement à l’encontre des premières promesses du premier amendement – que “le Congrès ne fera aucune loi concernant l’établissement d’une religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci”.

Smith détruit le fondement même du premier amendement en disant : « Eh bien, d’accord, vous pouvez restreindre le libre exercice de la religion tant que ce n’est qu’accessoire. La spéculation susmentionnée entourant la décision 9-0 est que Roberts, afin de faire trembler le bateau le moins possible, a conclu un accord avec les juges libéraux et les a amenés à signer une décision étroite qui soutient le groupe catholique mais ne frappe pas. vers le bas Smith. La plupart s’attendaient à une majorité conservatrice de 5-4 et à ce que le juge Alito rédige la décision. Parce que les juges libéraux ont signé et permis à Roberts d’être dans la majorité et d’écrire l’opinion, il a pu garder la décision aussi étroite qu’elle l’était.

Je ne sais pas si c’est vraiment ce qui s’est passé, mais il y a beaucoup de gens plus intelligents que moi qui disent que c’est un scénario très probable. Mais bien que je n’aie aucune idée si c’est certain, ce dont je suis sûr, c’est que la Cour, sous Roberts, s’est finalement penchée sur la question de la liberté religieuse. Ironiquement, cela fait suite à la perte d’un homme du nom de Jack Phillips dans une affaire quelque peu similaire dans le Colorado, lui ouvrant la voie à une nouvelle comparution devant le tribunal de Roberts.

Phillips est l’homme mieux connu sous le nom de boulanger du Colorado qui a refusé de préparer un gâteau pour la cérémonie de mariage d’un couple de même sexe. Dans Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, la Cour suprême a statué que la Colorado Civil Rights Commission avait discriminé Phillips.

Non pas à cause de ses convictions religieuses (c’est un homme dont la foi est observée à travers son travail, et préparer un gâteau pour un tel mariage serait contraire à ses croyances religieuses – la raison pour laquelle il a été attaqué et condamné à une amende par la commission en premier lieu) mais parce que leur rhétorique était extrêmement biaisée.

Presque immédiatement après la décision de cette affaire, un militant transgenre lui a demandé de préparer un gâteau pour une célébration de la transition sexuelle et il a de nouveau refusé, ce qui a entraîné d’autres poursuites judiciaires de la part de la Colorado Civil Rights Commission. Plus tôt cette semaine, il a perdu devant un tribunal du Colorado et devrait faire appel.

C’est encore une fois Roberts qui a conduit la Cour suprême dans une décision étroite en faveur de Phillips, ne s’attaquant pas à la persécution sous-jacente du boulanger – il était spécifiquement ciblé en raison de ses croyances – et a laissé la porte ouverte aux militants pour réessayer. C’est exactement ce qu’ils ont fait, tout comme je m’attends à ce que les militants essaient de mettre le groupe des services catholiques de Philadelphie en danger pour une violation des « droits civiques ». Tout cela parce que Roberts préférerait botter sur la question plutôt que de faire trop de vagues et de risquer que des gens s’opposent à la «légitimité» de sa Cour.

Mais, si Phillips revient pour plaider à nouveau devant la Cour suprême (et je m’attends à ce qu’il le fasse car l’Alliance Defending Freedom s’est à nouveau ralliée à ses côtés), alors Roberts devra regarder vers le bas le désordre qu’il a créé en ne traitant pas la persécution ouverte de ses convictions religieuses par des militants et un organisme gouvernemental doté d’un pouvoir bien plus large qu’il n’aurait dû. Il s’agit d’une crise juridique de la propre fabrication de Roberts, et il sera obligé d’en tenir compte d’une manière ou d’une autre.

Seulement cette fois, il y a une majorité de 5-4 sans lui.