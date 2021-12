The Rock a décerné son prix du public à un récipiendaire de Make-A-Wish

8 décembre 2021 / Publié par : Emily

La nuit dernière, Dwayne The Rock Johnson a remporté le People’s Champion Award aux People’s Choice Awards. Dans son discours de remerciement, il a rappelé avoir travaillé avec son idole, Mohamed Ali, à la Fondation Make-a-Wish. Puis il a appelé un adolescent très surpris nommé Shushana à la scène. Il s’avère que Shushana est un récipiendaire de Make-a-Wish dont le rêve était de se présenter aux People’s Choice Awards. The Rock a déclaré qu’il avait été inspiré par son histoire de survie et lui a donné sa statue du People’s Choice Award. Shushana semblait touchée et était bien trop polie pour admettre qu’elle avait en fait demandé à aller aux VMA. Merci beaucoup, fais un vœu !

The Rock a été présenté par un invité surprise Jeff Bezos, un autre champion du peuple (à l’exception des gens qui travaillent pour lui), via People :

« Ses réalisations sont légendaires. Son éthique de travail est sans égal. Il transcende toutes les données démographiques. Il est impossible de ne pas aimer et il peut certainement poser beaucoup de crêpes », a déclaré le présentateur surprise Jeff Bezos en présentant l’acteur. « Mais même avec tout ça, la chose qui ressort vraiment le plus ? Il est gentil. … Vous voyez, la gentillesse est un choix. Et ce que j’admire le plus chez Dwayne, c’est son choix de faire preuve d’une gentillesse sans faille envers tous ceux qui l’entourent.

The Rock a remercié Jeff dans son discours et l’a qualifié de « bon ami » et de « copain de beuverie ». Reliable! Et après quelques minutes de bavardages sur Muhammad Ali et sur la grande gentillesse de l' »acteur » de 49 ans a demandé à Shushana de monter sur scène :

«Je l’ai rencontrée plus tôt. Je lui ai dit à quel point j’étais inspiré par son histoire. C’est une survivante. Elle s’est littéralement battue pour sa vie », a-t-il déclaré. « Elle a inspiré sa famille, ses amis, maintenant vous les gars ici, maintenant le monde qui vous regarde. »

Rejoignant l’acteur sur scène, l’adolescent était clairement choqué. « Je ne m’y attendais pas du tout », a-t-elle déclaré. « C’est fou. Merci beaucoup à vous et à Make-a-Wish. Johnson lui a ensuite remis son prix parce que « vous représentez tout ce que cela signifie d’être un champion du peuple », lui a-t-il dit.

Avant de quitter la scène, Johnson a partagé les mots qu’il a dit avoir entendus pour la première fois d’Ali. « Le service aux autres est le loyer que vous payez pour la chambre que vous avez ici sur terre. » Puis, pour faire bonne mesure, il a ajouté: « C’est bien d’être important mais c’est plus important d’être gentil. »

Plus tôt dans la soirée, The Rock a remporté le prix de Comedy Movie Star pour Jungle Cruise et a terminé ce discours par : « C’est bien d’être important, mais c’est plus important d’être gentil. » Tellement ce mec parle juste du fait qu’il est un bon gars. Oh mon Dieu, il va vraiment se présenter à la présidence, n’est-ce pas ? Sur la plate-forme de « Soyez gentils les uns envers les autres ». Soupir. N’avons-nous rien appris d’Ellen DeGeneres ?

