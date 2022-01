The Rock a la meilleure réponse au boeuf d’Elmo avec Rocco le rock

Depuis que le calendrier est passé à 2022, Internet s’est complètement investi dans le bœuf hilarant d’Elmo avec Rocco, un animal de compagnie de Zoe dans Sesame Street.

Une partie de la raison pour laquelle Internet a été captivé par cette saga est à quel point Elmo – un muppet rouge flou – devient incroyablement déséquilibré et aussi complètement exaspéré lorsqu’il est autour de Zoe et Rocco. Aussi, bien sûr, sont les mèmes drôles et complètement précis qui maintiennent ce combat en vie.

Et maintenant, Dwayne « The Rock » Johnson a rompu son silence sur cette querelle.

Mercredi, Elmo – sur son compte Twitter très réel et légitime – a parlé de son amitié continue avec Zoe, mais n’a fait aucun commentaire sur la part de Rocco dans tout cela. Après avoir simplement posé la question si quelqu’un avait déjà vu une pierre manger un cookie auparavant, Johnson a répondu.

Honnêtement, cette saga entre Elmo et Rocco s’améliore de jour en jour. Bien sûr, The Rock peut manger des cookies, mais le jury est toujours sur Rocco.