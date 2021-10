The Rock a qualifié Tyson Fury contre Deontay Wilder de « l’un des plus grands combats qu’il ait vu », Andre Ward l’a qualifié de « classique des poids lourds moderne », tandis que Lennox Lewis, Tony Bellew et même Jake Paul ont été émerveillés par le Gypsy King.

Pour ceux qui sont restés debout pour assister à l’action de Las Vegas, bravo – vous avez vu l’un des plus grands combats de tous les temps.

Tyson Fury a conservé son titre WBC de manière spectaculaire en éliminant Deontay Wilder et le monde en a pris note.

Fury a envoyé Wilder au sol trois fois et les fans de boxe se déchaînent

C’était la première défense de Fury de sa ceinture WBC et c’était un message effrayant pour la division

Adam Catterall, qui était aux premières loges lorsque talkSPORT vous a présenté une couverture en direct du combat des poids lourds, a été stupéfait par ce qu’il a vu.

« J’ai été témoin de quelques combats au bord du ring à mon époque, mais C’était le meilleur du lot », a-t-il déclaré. « Wow. »

Le promoteur de Fury, Frank Warren, est allé plus loin en disséquant le classique instantané en direct sur talkSPORT de Las Vegas.

« C’était historique, n’est-ce pas ? Je dois être honnête, c’est le meilleur combat de poids lourds en direct que j’ai jamais vu.

« C’était juste incroyable. Tous les deux ont fait preuve d’un tel courage, ce sont de vrais guerriers et il faut deux gars pour faire un combat comme ça.

« Tyson s’est maintenant imposé comme le meilleur poids lourd de sa génération. »

Alors qu’en ont pensé les autres ? Ici, talkSPORT examine ce que les personnes qui l’ont regardé ou écouté avaient à dire.

Il y avait beaucoup de célébrités dans l’arène pour voir la nuit historique, dont Shaquille O’Neal et Jeremy Renner

L’ancien champion cruiserweight Tony Bellew a fait écho à ce que Warren a dit à talkSPORT.

« Tyson Fury a été brillant », a-t-il tweeté. « Le danger était devant lui toute la nuit et il l’a compris.

« Wilder a fait preuve d’une immense bravoure qui ne pourra jamais être remise en question ! Il y a des matchs intéressants pour Fury et Wilder. Les deux réputations ont grandi ce soir !

Tyson Fury est génial ! Le danger était devant lui toute la nuit et il l’a compris. Wilder a fait preuve d’une immense bravoure qui ne pourra jamais être remise en question ! Il y a des matchs intéressants pour Fury et Wilder! Les deux réputations ont grandi ce soir ! #FuryWilder3

La boxe a connu de magnifiques trilogies et cela doit sûrement être là-haut.

« C’était un grand combat, il était digne de n’importe quelle trilogie dans l’histoire du sport », a déclaré Fury après le KO.

«C’est un combattant de haut niveau, il m’a donné une vraie course pour mon argent. J’ai toujours dit que j’étais le meilleur au monde et qu’il était le deuxième.

Nate Diaz, le populaire poids welter de l’UFC, a déclaré qu’il était un fan de la trilogie Tyson vs Wilder au lendemain du combat.

#FuryWilder3 était un combat d’enfer et met le cachet définitif sur cette trilogie. L’histoire de la division des poids lourds en ce moment est PEDIGREE. Big up à @Tyson_Fury pour une belle victoire.

C’était l’un des plus grands combats que j’aie jamais vu.

Et le n°1 est invaincu.

Félicitations à mon ami et champion @Tyson_Fury

Quelle belle et résiliente performance.

Quel cœur « sur le bouclier » @BronzeBomber a.

J’ai été inspiré ce soir par les deux hommes🛡 #FuryWilder3

– Dwayne Johnson (@TheRock) 10 octobre 2021