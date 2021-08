The Rock aimerait que vous sachiez qu’il ne fait pas partie de ces célébrités qui ne se douchent pas autant .

Je ne sais pas comment nous sommes arrivés ici dans la gelée aux aisselles, mais nous revoilà. En fait, je sais comment nous sommes arrivés ici. Nous devons tout à Mila Kunis et Ashton Kutcher. Ici, je pensais que la pire chose qu’ils contribuaient à la société était leur publicité Cheetos qui détruisait les oreilles et les nerfs, mais non ! Mila et Ashton ont ouvert le bal en admettant qu’elles ne font pas vraiment mousser leur corps régulièrement et qu’elles se donnent plutôt un bain de pute. Ensuite, nous avons entendu d’autres célébrités qui ont dit qu’elles ne prenaient pas beaucoup de douche non plus. Mais Dwayne The Rock Johnson a surgi pour dire que la réponse à la question « Pouvez-vous sentir ce que The Rock prépare ? » n’est pas : « Ouais, ça sent le fromage d’entrejambe vieilli et les oignons chauds ». Parce que The Rock dit qu’il se baigne tous les jours. En fait, il se baigne trois fois par jour. Oui, ces célébrités se douchent trop ou trop peu. Peuvent-ils faire quelque chose de bien ?!

Le mois dernier, Mila et Ashton étaient invités sur Dax Shepard podcast et ont décidé de partager le fait qu’ils ne lavent pas complètement leurs enfants ou eux-mêmes tous les jours. Puis Dax et sa femme Kristen Bell ont admis qu’ils ne lavent leurs enfants que lorsqu’ils voient de la saleté ou lorsque leurs narines sont frappées par une bouffée d’odeur. Jake Gyllenhaal puis a tapoté et a déclaré qu’il trouvait que «la baignade était moins nécessaire. a l’heure.” Donc, parce que des personnes célèbres crachent leurs habitudes de bain, Internet se demande qui sont les Pig Pens du monde des célébrités et le nom de The Rock est apparu. Les oreilles fraîchement lavées de The Rock devaient brûler car il a répondu à un utilisateur de Twitter qui se demandait quelle était sa routine de douche (écoutez, nous nous ennuyons tous en permanence). Vous ne trouverez pas de dingle séché de quatre jours accroché aux fesses de The Rock parce qu’il se lave le cul régulièrement.

Non, je suis l’opposé d’une célébrité “ne pas se laver”.

Douche (froide) quand je sors du lit pour commencer ma journée.

Douche (chaude) après mon entraînement avant le travail.

Douche (chaude) après mon retour du travail.

Lavage du visage, lavage du corps, gommage et je chante (off key) sous la douche 🧼 https://t.co/iE6ZPhrthL – Dwayne Johnson (@TheRock) 7 août 2021

The Rock vient de donner aux gens une autre raison de ne pas voter pour lui s’il se présente pour POTUS. Le pays s’endettera encore plus pour la seule facture d’eau de la Maison Blanche !

Et Chris Evans n’a pas à se joindre à la conversation sur le bain des célébrités en nous faisant savoir qu’il n’est pas l’une de ces stars de cinéma multimillionnaires qui se promènent sans être lavées et indifférentes (voir: Jake), car l’un de ses comptes Twitter de fans a publié un clip extrait d’une interview de l’émission Today dans laquelle il déclare qu’il se douche tout le temps :

Chris Evans : “Je me douche tout le temps !” pic.twitter.com/7nG3glPZuE – Mises à jour de Chris Evans (@updatevans) 6 août 2021

Je suis sûr que nous attendons tous que la prochaine célébrité nous dise si elle se penche davantage sur Jake Gyllenhaal ou The Rock sur l’échelle de la douche des célébrités. Et quelque part, Brad Pitt aère probablement ses aisselles tout en levant les mains pour louer les dieux que son prétendu cul à l’odeur de chien de berger a été la plupart du temps tenu à l’écart de cette conversation. Oui, c’est ce que cette odeur est!

Photo : Instagram