The Rock and Stone Cold Steve Austin révèle tout sur la consommation de bières et le divertissement des fans après que les caméras ont cessé de tourner lors des événements de la WWE

À la caméra, Stone Cold Steve Austin a bu beaucoup de bière alors qu’il soulevait l’enfer à la WWE, mais ce n’était pas un personnage.

Le Texas Rattlesnake, de son vrai nom Steve Williams, était la star la plus chaude que la WWE ait jamais vue à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

À leurs sommets, The Rock et Stone Cold Steve Austin sont deux des plus grands tirages de l’histoire de la lutte

Le sextuple champion de la WWE reste invaincu en tant que plus grande attraction au box-office de l’histoire de la lutte professionnelle.

Une grande partie de son personnage était sa rivalité avec The Rock et la bière. Le Temple de la renommée de la WWE rencontrerait le Rock à WrestleMania à trois reprises en tête d’affiche de l’événement à deux reprises.

La plus grande période de boom que la lutte professionnelle ait jamais connue a sans aucun doute été inaugurée sur le dos d’Austin et de The Rock. Au tournant du millénaire, le duo s’affrontait dans le monde entier dans le monde entier.

À la fin des concerts, Rock et Austin buvaient des bières ensemble pour les fans. Ce n’est pas comme une émission de télévision où les bières ne sont pas vraiment des bières, cependant.

Non, ce sont de vraies bières qui ont laissé les deux hommes bourdonner lorsqu’ils sont sortis du ring, en particulier The Rock qui a avoué qu’il était plus un homme spirituel.

The Rock a tweeté: «Beaucoup d’entre vous savent ce qui va se passer environ 3 secondes après cette bière… fracasser…. Et [Stunner].

« Steve Austin et moi avons fait ça dans une ville différente CHAQUE NUIT. Beaucoup moins était scénarisé à l’époque et ce furent des moments BRILLANTS !!! Quelle époque alors que tout va et vient à la WWE. »

Austin offrait toujours une bière à ses adversaires après le spectacle et ils s’amusaient avec la foule en direct. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, Mankind s’est amusé une nuit et The Undertaker l’a fait une autre en 2002 – mais The Rock se rapprochait toujours d’Austin.

« Moi et Steve Austin avions l’habitude de parier des caisses de bière sur la folie que je pouvais devenir avec ma » vente « de son célèbre Stunner », a tweeté Rock en réponse à la façon dont il survendait toujours le Stunner.

Austin aurait bu 15 bières en une seule séance après un show de la WWE au Japon. C’est suffisant pour faire vibrer n’importe qui, sauf peut-être le légendaire André le Géant.

Les grands rivaux faisaient cette nuit sur la route, mais Austin dit qu’il ne pouvait pas boire les bières complètes sinon ce ne serait pas très amusant pour la foule ou il serait mort!

« Laissez-moi le décomposer pour vous : je lève mes deux mains comme ceci et environ 50 [percent] de la bière entre, 50 pour cent sortent », a déclaré Austin sur sa biographie.

« J’ai eu de graves bourdonnements qui sortaient de ce ring, donc si je buvais chaque bière qu’ils m’ont lancée, je ne serais probablement pas assis ici [now]!

Shane McMahon, Lilian Garcia et The Undertaker étaient parmi les autres noms à boire fréquemment de la bière avec Stone Cold Steve Austin après le spectacle et ils participaient aux singeries d’Austin au micro avant de boire une bière et de se faire battre.

La WWE d’aujourd’hui propose moins de consommation de bière, mais ils essaient toujours de s’amuser avec la foule après les spectacles.

Nous ne verrons peut-être jamais un autre duo comme Rock et Austin, une paire qui divertissait sans relâche, que la bonne lumière soit éteinte ou allumée.