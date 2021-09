The Rock confirme qu’il est enveloppé dans la DC League of Super-Pets dans la vidéo BTS ⋆ .

Dwayne “The Rock” Johnson annonce qu’il a terminé les sessions de voix off sur le prochain film de DC Extended Universe, DC League of Super-Pets. Alors que les yeux sont rivés sur The Batman de Matt Reeves, le film Flash multiversal, Shazam! Fury of the Gods, et les débuts tant attendus de Johnson en tant que Black Adam, Johnson interprétera également le chien de Superman, Krypto, dans DC League of Super-Pets dont la sortie est prévue pour le 20 mai 2022. Comme son titre l’indique, le film d’animation sera concentrez-vous sur les animaux de compagnie des super-héros célèbres de DC. En plus de Johnson, son casting de stars comprend Marc Maron dans le rôle de Lex Luthor, Kevin Hart dans le rôle d’Ace the Bat-Hound, Keanu Reeves, John Krasinski, Vanessa Bayer, Kate McKinnon, Natasha Lyonne et Diego Luna.

Les réalisateurs Jared Stern (également scénariste) et Sam Levine’s DC League of Super-Pets sont basés sur le titre de DC Comics, Legion of Super-Pets, qui est apparu à l’origine dans Adventure Comics #293 en février 1962. Les membres de l’équipe dans le matériel source incluent Krypto , Beppo, Comet le super-cheval, Proty et Streaky l’écureuil. Cela étant dit, à part Krypto de Johnson, Ace de Hart et Lex Luthor de Maron, aucun autre personnage du film n’a été confirmé. Facilités par sa nature animée, les détails de l’intrigue ont été gardés secrets et sont restés ainsi – tout ce qui a été dit, c’est que son scénario sera « charmant ».

En relation: Tous les 19 films de DC sortis après la Suicide Squad (et quand)

Johnson s’est récemment rendu sur Instagram pour annoncer la conclusion de ses sessions de voix off pour la DC League of Super-Pets produite par Seven Bucks Productions. Dans la vidéo des coulisses, Johnson répertorie certains des autres super-animaux de compagnie qui apparaîtront dans le film, notamment la tortue de Flash, l’écureuil de Green Lantern et le cochon de Wonder Woman avant, encore une fois, de montrer comment Black Adam va changer la hiérarchie de puissance dans le DCEU. Découvrez-le ci-dessous :

Cliquez ici pour voir le message original

Il convient de mentionner que le synopsis officiel du film mentionne que Krypto fait équipe avec un chat volant, donc Streaky the Supercat (le félin de compagnie de Supergirl) apparaîtra probablement aussi. DC League of Super-Pets et Black Adam, dont le tournage a eu lieu en juillet de cette année, sortiront tous deux l’été prochain. Après avoir été attaché à l’anti-héros Teth-Adam/Black Adam pendant près d’une décennie, Johnson apparaîtra enfin dans un film d’origine dont la première aura lieu le 20 juillet 2022. Black Adam mettra également en vedette Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo, et Quintessa Swindell en tant que membres de la Justice Society of America.

Alors que DC League of Super-Pets s’adresse à un public plus jeune, on dit que Black Adam expose la brutalité de son personnage principal. Jaume Collet-Serra a comparé la performance de Black Adam de Johnson à Clint Eastwood dans Dirty Harry. Ironiquement, les rapports indiquent le désir de Johnson de voir son anti-héros de DC affronter Superman d’Henry Cavill, et maintenant il est prêt à jouer le chien de Man of Steel / Super Boy. Il n’est pas exagéré de dire que l’incursion de Johnson dans le DCEU aura un impact aussi important que The Suicide Squad et Peacemaker de James Gunn; fer de lance d’un nouveau chapitre pour l’univers de Warner Bros./DC Film. Espérons que les fans obtiendront de vraies bandes-annonces pour DC League of Super-Pets et Black Adam dans les prochains mois.

Plus: Rock’s Black Adam contre Zachary Levi’s Shazam: qui gagnerait un combat contre le DCEU

Source : Le Rocher

Le Batman (2022)Date de sortie : 04 mars 2022

DC League of Super-Pets (2022)Date de sortie : 20 mai 2022

Adam noir (2022)Date de sortie : 29 juil. 2022

L’éclair (2022)Date de sortie : 04 novembre 2022

Aquaman et le royaume perdu (2022)Date de sortie : 16 décembre 2022

Shazam ! La fureur des dieux (2023)Date de sortie : 02 juin 2023

Titans Star réagit au spectacle de DC en train de tuer son personnage

A propos de l’auteur



Josh Plainse

(493 articles publiés)



Josh Plainse est un auteur, journaliste, lecteur avide, fanatique de cinéma et de télévision basé dans le Wisconsin. Après avoir obtenu un BA en anglais de l’Université du Wisconsin Oshkosh, il s’est lancé dans une carrière d’écrivain indépendant, fournissant du contenu pour un certain nombre de sites Web différents, notamment Bookstr.com, Mandatory.com et Comingsoon.net. Josh travaille pour . couvrant les dernières nouveautés en matière de divertissement tout en poursuivant simultanément le rêve sans fin de devenir un romancier et scénariste établi.

Josh accréditerait des personnages tels que Goku, Han Solo, Simba et Maximus Decimus Meridius non seulement pour lui avoir appris à être un homme, mais pour lui avoir inculqué une affinité pour la narration. C’est cette obsession incessante qui l’a poussé à rechercher des opportunités qui informent, divertissent et inspirent les autres. Au-delà de cela, il aime occasionnellement Spotted Cow (merci à la New Glarus Brewing Company), faire des pompes et porter des vestes en jean sur Tatooine.

Contactez Josh directement : plainse(at)gmail(dot)com.

Plus de Josh Plainse