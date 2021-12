The Rock dit qu’il n’y a « aucune chance » qu’il revienne dans Fast & Furious, accuse Vin Diesel de manipulation

Dwayne « The Rock » Johnson a répondu à la récente demande de Vin Diesel de rejoindre à nouveau la franchise Fast & Furious. S’adressant à CNN, The Rock a déclaré qu’il était « très surpris » de voir le message de Diesel en novembre, dans lequel Diesel a déclaré que The Rock « doit se présenter » pour jouer à nouveau Hobbs.

The Rock a déclaré à CNN qu’il avait parlé en privé avec Diesel en juin, et c’est à ce moment-là que The Rock a informé Diesel qu’il ne reviendrait pas dans la série. Diesel faire sa déclaration publiquement des mois plus tard était une forme de « manipulation », a déclaré The Rock.

« J’étais ferme mais cordial avec mes paroles et j’ai dit que je soutiendrais toujours le casting et que je soutiendrais toujours le succès de la franchise, mais qu’il n’y avait aucune chance que je revienne », a déclaré The Rock. « J’ai également parlé en privé avec mes partenaires chez Universal, qui m’ont tous beaucoup soutenu car ils comprenaient le problème.

« Le récent message public de Vin était un exemple de sa manipulation. Je n’ai pas aimé qu’il élève ses enfants à ce poste, ainsi que la mort de Paul Walker. Laissez-les en dehors. Nous en avions parlé il y a des mois et sommes venus à une compréhension claire. »

The Rock a déclaré que son objectif était de terminer sa course avec Fast & Furious avec « gratitude et grâce », mais ce va-et-vient en cours avec Diesel a « brouillé les eaux ».

« Quoi qu’il en soit, j’ai confiance en l’univers Fast et en sa capacité à répondre de manière cohérente au public, et je souhaite sincèrement à mes anciennes co-stars et membres de l’équipe bonne chance et succès dans le prochain chapitre », a déclaré The Rock.

Bien que The Rock ne fasse peut-être plus partie de la franchise Fast, la série se poursuit avec Fast & Furious 10, qui sortira en mai 2023. Le dernier film, F9, a rapporté 726 millions de dollars pendant la pandémie.