The Rock dit qu’il se douche trois fois par jour: “Lavage du visage, lavage du corps, exfoliation” ⋆ .

J’ai pensé qu’il y aurait de l’intérêt dans l’histoire de Jake Gyllenhaal de vendredi sur la façon dont il a un cul puant et il croit que le corps humain s’auto-nettoie. Ce que je ne savais pas, c’est que le nom de Jake serait à la mode sur Twitter pendant la majeure partie de vendredi, alors que tout le monde dans le monde discutait de cette sous-culture complètement bizarre de célébrités blanches qui se nettoient rarement. Je n’ai aucune idée de ce qui se passe dans la culture des célébrités blanches ou pourquoi Ashton Kutcher, Mila Kunis, Dax Shepard, Kristen Bell et maintenant Jake parlent tous de la façon dont ils se baignent ou se douchent rarement (voire jamais) et comment ils ont entendu que le savon est le jouet du diable , Apparemment. Heureusement, The Rock est là pour parler de la façon dont il reste propre :

Non, je suis l’opposé d’une célébrité “ne pas se laver”.

Douche (froide) quand je sors du lit pour commencer ma journée.

Douche (chaude) après mon entraînement avant le travail.

Douche (chaude) après mon retour du travail.

Lavage du visage, lavage du corps, gommage et je chante (off key) sous la douche 🧼 https://t.co/iE6ZPhrthL – Dwayne Johnson (@TheRock) 7 août 2021

Même si j’ai toujours été pro-hygiène, trois douches par jour me semblent un peu excessives, mais je peux voir à quel point cela a du sens pour son emploi du temps. La «douche de réveil» est quelque chose que je fais, et j’imagine que beaucoup de gens le font pour commencer leurs journées. La douche après l’entraînement a du sens car j’imagine que son régime d’entraînement est très intensif, en sueur et hardcore. Je suis un peu surpris qu’il ne fasse pas de bain glacé après l’entraînement puis de douche, mais qu’est-ce que je sais. Et puis la troisième douche consiste à « laver l’extérieur » avant d’aller au lit. Alors… ouais, c’est logique. Et bien sûr cet homme exfolie ! Il hydrate aussi, vous pouvez dire à quel point sa peau est belle. L’hygiène, c’est littéralement prendre soin de soi, les gens ! De plus, cela montre que vous respectez les gens autour de vous qui peuvent sentir votre odeur de cul.

