The Rock envoie un message élégant à Ruby Riott après sa sortie choc à la WWE

The Rock est peut-être la plus grande star d’Hollywood ces jours-ci, mais il n’oublie jamais ses racines dans la lutte.

La WWE a annoncé une autre sauvegarde des sorties cette semaine qui a vu l’ancien champion du monde Braun Strowman sur le billot avec Aleister Black, Lana, Murphy, Santana Garrett et Ruby Riott.

Ruby Riott, (à gauche) était l’une des femmes les plus populaires dans le vestiaire

Riott était tenue en haute estime par les fans depuis longtemps pour son travail sur le ring. Beaucoup pensent qu’elle méritait plus de chance à la WWE et son équipe avec Liv Morgan était l’une des seules véritables équipes féminines de la WWE.

Pourtant, elle faisait partie d’un abattage de haut niveau dans l’entreprise et la légende de la WWE The Rock a eu des mots gentils pour la femme de 30 ans sur son post Instagram concernant la sortie.

« Tu vas refaire surface. Plus fort, plus sage et meilleur. (Merci pour la superbe vidéo d’anniversaire).

The Rock a pris le temps d’assurer Ruby Riott

Obtenir ce genre d’approbation de The Rock n’est pas une mince affaire et The Great One garde clairement un œil sur le produit.

Riott, qui peut maintenant revenir à son nom indépendant populaire Heidi Lovelace, a été très clair dans son message que ce n’est pas la fin et qu’elle sera un excellent choix pour AEW, IMPACT ou quiconque d’autre d’ailleurs.

La WWE a sorti une multitude de talents au cours des deux derniers mois après WrestleMania. Tout d’abord, 10 superstars ont été licenciées le 15 avril, puis NXT a lâché neuf étoiles il y a quelques semaines.

Des réductions importantes du personnel de la WWE dans leurs bureaux internationaux ont suivi, puis cette semaine, ils ont licencié six autres stars, dont beaucoup avaient détenu des titres dans l’entreprise.

The Rock est sans doute la plus grande star de la lutte professionnelle

The Rock a taquiné pendant un certain temps qu’il aimerait revenir à la WWE à un moment donné et il a ouvertement dit qu’il pensait qu’un match contre le vrai cousin Roman Reigns aurait le plus de sens pour lui.

La WWE organisera WrestleMania au stade AT&T au Texas en avril prochain, puis à Los Angeles l’année suivante. Que ce soit devant plus de 100 000 personnes au Texas ou dans le décor poétique d’Hollywood l’année suivante, The Rock semble destiné à rencontrer le Tribal Chief tôt ou tard.