The Rock et Jason Statham pourraient-ils revenir pour Fast 10? Justin Lin explique comment Hobbs et Shaw s’intègrent

Je me souviens quand Fast Five est sorti il ​​y a dix ans et pensais que la franchise Fast & Furious ne pouvait pas revenir pour un autre film. Eh bien, maintenant que nous sommes 20 ans et bientôt 10 films au cœur de la franchise Fast & Furious, je peux admettre que j’avais complètement tort. Si les gens étaient sceptiques quant à la longévité de cette franchise à l’époque, ils le savent mieux maintenant, car elle a grandi! Encore plus de grandes stars comme Dwayne «The Rock» Johnson et Jason Statham se sont jointes, et les deux ont même maintenant mené leur propre spin-off. Mais cela ne signifie pas que nous avons vu le dernier d’entre eux, alors que le directeur de F9 Justin Lin a récemment expliqué comment les deux pourraient s’intégrer dans l’avenir de la franchise, y compris peut-être Fast 10.