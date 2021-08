The Rock explique pourquoi il n’a pas d’« abdominaux parfaits »

Il s’avère donc que Dwayne Johnson a subi une blessure horrible qui lui a causé une déchirure de la paroi abdominale, ce qui l’a empêché d’avoir des «abdos parfaits». Bien sûr, l’idée des « abdos parfaits » est dans l’œil du spectateur, car tout le monde est différent et a des circonstances différentes. De plus, The Rock mérite de sérieuses félicitations car une telle blessure aurait mis beaucoup de gens hors service de façon permanente, mais il est revenu mieux que jamais et a continué à être une force physique.