The Rock, Gal Gadot et Ryan Reynolds ont tous des prises de vue amusantes sur cette première scène de notice rouge

Alors que la date de sortie de la comédie d’action internationale Red Notice de Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds se rapproche, nous avons obtenu plus de détails sur le film, son intrigue et ses personnages vedettes. Netflix a partagé de nombreux regards sur le travail de cascade et l’action dans la première bande-annonce du film. Ce week-end, nous avons enfin pu voir les stars de Red Notice en action dans un nouveau clip. Plus précisément, nous avons pu regarder Gadot éponger le sol avec The Rock et Reynolds. Maintenant, les stars ont toutes partagé leurs interprétations amusantes de cette première scène de notice rouge.