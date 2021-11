The Rock lance une pétition pour arrêter d’utiliser des armes à feu dans les films

« Nous allons passer aux pistolets en caoutchouc et nous nous en occuperons par la poste », a-t-il déclaré. « Nous n’allons pas nous soucier des dollars ; Nous ne nous soucierons pas de ce que cela coûte « a-t-il déclaré lors de la première de Red Notice à Los Angeles. « Quel que soit le film que Seven Bucks fasse avec n’importe quel studio, la règle est que nous n’utiliserons pas de vraies armes. C’est tout », a-t-il poursuivi.

« J’adore le cinéma », a ajouté Johnson. « Il existe des protocoles et des mesures de sécurité que nous avons toujours pris dans le secteur du cinéma et nous nous prenons très au sérieux, et ces décors sont des décors sûrs, et nous en sommes fiers. Mais des accidents arrivent. Et quand quelque chose comme ça arrive de cette ampleur, [esto es] si déchirant, je pense que la chose la plus sage et la plus intelligente à faire est de s’arrêter une seconde et de vraiment réexaminer comment vous allez avancer et comment nous allons travailler ensemble », a-t-il commenté à propos de l’accident mortel sur le tournage de Rust, qui a pris sa vie par la directrice de la photographie Halyna Hutchins.