The Rock répond aux informations selon lesquelles il ferait revenir la WWE alors que John Cena «espère vraiment» que l’ancien rival reviendra

L’univers de la WWE a commencé à bourdonner la semaine dernière avec la nouvelle que The Rock allait faire un retour dans l’entreprise.

The Rock, également connu comme l’acteur le mieux rémunéré d’Hollywood au cours des deux dernières années, Dwayne Johnson, est une légende de la WWE et presque certainement la plus grande star que l’industrie de la lutte ait jamais vue.

@therock (Instagram)

The Rock, malgré ses 49 ans, se maintient dans une forme incroyable

Selon Andrew Zarian du podcast Mat Men, Rock devrait revenir à la WWE à Survivor Series en novembre de cette année à l’occasion du 25e anniversaire de ses débuts à la WWE.

Cette apparition aurait conduit au déclenchement de sa querelle avec Roman Reigns, ce qui conduirait à une confrontation à WrestleMania 38. Cette course comprendrait également des apparitions à la fois sur RAW et SmackDown, a rapporté Zarian.

Cependant, The Rock a nié ces allégations.

The Rock a discuté avec Entertainment Tonight aux côtés de sa co-star de Jungle Cruise, Emily Blunt, lors de la première de leur nouveau film. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait taquiner quelque chose à propos de son retour présumé à la WWE, Rock a simplement répondu: “Il n’y a rien.”

Beaucoup considèrent Rock Vs Hulk Hogan comme le plus grand match de WrestleMania de tous les temps, et Rock and Reigns peut être un moment similaire pour passer le flambeau

Blunt a ensuite plaisanté en disant qu’ils allaient former une équipe de tag: “[It’s] ça va être moi et lui, et il va y avoir un gros combat.

Bien sûr, il est très, très peu probable que Rock confirme ces informations et gâche une surprise potentielle. Pourquoi dévoilerait-il des plans à venir pour un grand retour? Qu’il s’agisse d’un vœu pieux au nom de cet écrivain ou non, cela semble normal qu’il nie les rapports, et de manière succincte.

Edge a fait exactement la même chose avant son retour de sa retraite en 2020.

Quoi qu’il en soit, le récemment revenu John Cena, qui fait également une empreinte à Hollywood ces jours-ci, est désespéré de voir Rock de retour à la WWE.

WWE

The Rock et John Cena pourraient affronter Roman Reigns dans un avenir proche

« Dwayne Johnson est une star dans son propre univers. Il n’y a personne comme lui », a déclaré Cena, également à Entertainment Tonight.

« Il n’y aura jamais quelqu’un comme lui. Pour qu’il soit assez aimable pour revenir à la WWE, c’est son propre phénomène de divertissement mondial, c’est génial pour la WWE et c’est génial pour The Rock.

“En tant que fan de la WWE, j’espère vraiment qu’il reviendra. Je pense que ce serait spécial pour tout le monde », a ajouté Cena, notant qu’il ne voulait pas parler pour The Rock.