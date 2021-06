Maintenant, d’accord avec Will Smith, Marlon Wayans et Anthony Anderson travaillent tous actuellement à mettre leurs propres fesses en forme et à se débarrasser de ces corps de père, mais Johnson n’a jamais vraiment été aussi déformé pour commencer. Même lorsqu’il ne se prépare pas pour les scènes de Black Adam, il est au gymnase tous les jours et mange sainement la plupart du temps, à l’exception de ses fameux repas de triche.