The Rock révèle une connexion intéressante entre Jumanji et la franchise Jurassic Park

Il semblerait donc que Jumanji et Jurassic Park aient eu l’honneur de filmer dans un endroit magnifique, et sa vue panoramique fait vraiment la différence. Alors que les franchises massives regorgent d’action et de sensations fortes, la chaîne de montagnes ne fait qu’ajouter à leur splendeur visuelle et plonge davantage les fans dans les univers que les films s’efforcent de créer. Et si vous pensez avoir vu ces montagnes en dehors des deux séries, alors vous auriez raison. Les montagnes de Kualoa ont également été présentées dans des films comme The Karate Kid Part II, 50 First Dates et George of the Jungle.