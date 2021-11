The Rock s’associe à Xbox pour offrir une peinture à l’huile de lui-même

Il y a 20 ans, Dwayne « The Rock » Johnson est apparu aux côtés de Bill Gates pour révéler la console Xbox originale. Maintenant, The Rock recommence avec Xbox grâce à un nouveau partenariat.

Xbox a annoncé sa collaboration avec le nouveau film Netflix, Red Notice. Il met en vedette Ryan Reynolds, Gal Gadot et The Rock. Grâce à The Xbox Vault, une expérience en ligne immersive inspirée par Red Notice, les participants peuvent gagner des prix, dont une peinture à l’huile unique de The Rock révélant la Xbox originale au CES 2001. Le Xbox Vault ouvre du 15 novembre au novembre 24.

Les fans ont quatre minutes dans le coffre-fort Xbox pour trouver autant des 27 artefacts et répondre à des questions uniques sur chacun d’eux pour gagner des points. Pour chaque tranche de 1000 points gagnés, les joueurs gagnent une entrée supplémentaire dans un tirage au sort mondial. Lorsque le temps commence à manquer, le coffre-fort brille en rouge jusqu’à ce que les portes de sécurité se ferment. Cependant, les joueurs peuvent essayer autant de fois qu’ils le souhaitent et le coffre-fort Xbox acceptera le score le plus élevé comme participation au tirage au sort.

Outre la peinture à l’huile, il existe également d’autres prix, tels que trois répliques d’œufs de Cléopâtre inspirés des accessoires de film Red Notice et des consoles personnalisées Red Notice Xbox Series X, qui ont un design rouge vif et or avec un motif kaléidoscope similaire à la Cléopâtre. Des œufs. Il existe également des prix Xbox Game Pass Ultimate pour un abonnement de 12 mois.

Dans la critique de la notice rouge de GameSpot, Mat Elfring a déclaré: « Nous avons besoin de rompre avec la réalité pour regarder une intrigue qui essaie d’être beaucoup plus compliquée qu’elle ne le devrait avec une poignée de rebondissements, encore et encore, qui ne choqueront personne. Rouge Notice est un film intermédiaire qui est l’une des expériences les plus amusantes que j’ai eues pendant la pandémie. »

Cela faisait partie du flux du 20e anniversaire de la Xbox qui a révélé que la version bêta multijoueur de Halo Infinite était lancée aujourd’hui.

