« The Rookie » d’ABC a décidé d’interdire les armes « vivantes » de son plateau à la suite de la fusillade mortelle qui a eu lieu jeudi sur le tournage de « Rust » d’Alec Baldwin.

La nouvelle politique entre en vigueur immédiatement, a informé vendredi le showrunner Alexi Hawley à son personnel, selon des informations.

« À partir d’aujourd’hui, il est désormais politique sur The Rookie que tous les coups de feu sur le plateau seront des pistolets Air Soft avec des flashes CG ajoutés en post. Il n’y aura plus d’armes » réelles « dans la série », déclare sa note via The Hollywood Journaliste.

« Comme toujours, si jamais vous vous sentez en danger ou si vous êtes témoin de quelque chose qui vous concerne, n’hésitez pas à le signaler », conclut-il. « Ma porte est toujours ouverte. »

Officier Nolan et Officier Chen dans « The Rookie ». Vendredi, le drame policier d’ABC a mis en œuvre une nouvelle politique interdisant les armes « vivantes » de son plateau. (ABC/Raymond Liu) ERIC HIVER (ABC/Raymond Liu)

Les représentants d’ABC et de « The Rookie » n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News.

La nouvelle politique a été annoncée juste un jour après que la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée par un pistolet prop utilisé pendant les répétitions par Baldwin, qui est une star et producteur du film. Le réalisateur Joel Souza a également été blessé et transporté à l’hôpital. L’actrice Frances Fisher a écrit sur Twitter que Souza a depuis été libéré.

Un assistant réalisateur sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique a affirmé qu’une arme remise à Baldwin jeudi avait été déchargée, selon un mandat de perquisition déposé auprès d’un tribunal de Santa Fe, selon des informations.

Le showrunner a déclaré vendredi au personnel que tout risque était trop grand après la fusillade mortelle sur le tournage de « Rust ». (ABC/Raymond Liu)

« Cold gun », a annoncé le réalisateur adjoint Dave Halls à l’époque, utilisant le jargon pour une arme à feu non chargée, avant une répétition pour le film, a rapporté l’Associated Press.

Peu de temps après, selon les documents du tribunal, Baldwin a appuyé sur la gâchette de l’arme à feu, blessant mortellement Hutchins et le réalisateur Souza.

Halls ignorait que des balles réelles se trouvaient à l’intérieur de l’arme à feu qu’il a saisie et remise à Baldwin, a écrit un détective dans une demande de mandat de perquisition, a rapporté l’AP.

« Les enquêteurs tentent de déterminer quel type de projectile se trouvait dans l’arme à feu », a déclaré le bureau du shérif à Fox News dans un communiqué.

Le bureau du shérif du comté de Santa Fe a obtenu vendredi le mandat de perquisition dans le cadre des efforts pour enquêter sur la fusillade.

Alec Baldwin a été aperçu « en larmes » après la fusillade qui a tué Halyna Hutchins et blessé Joel Souza. (Jim Weber/Santa Fe New Mexican)

Rust Movie Productions, la société à l’origine du film, procède également à son propre examen de ce qui s’est passé, ont déclaré des responsables. La déclaration de la société est intervenue au milieu d’informations selon lesquelles certains membres de l’équipe étaient mécontents du niveau de sécurité des armes à feu sur le plateau de tournage. Fox News n’a pas confirmé de manière indépendante la véracité des plaintes.

La production a été interrompue sur « Rust » après l’incident de jeudi. Vendredi, Baldwin a rompu son silence et a exprimé ses condoléances à la famille de Hutchins.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a-t-il déclaré vendredi matin sur Twitter.

« Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui l’ont connu et J’aimais Halyna », a conclu l’acteur.