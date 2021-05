The Rookie Saison 3 Episode 14 Review: Threshold ⋆ .

J’étais enthousiaste à l’idée de regarder The Rookie Saison 3 Episode 14. Je m’attendais à être excité à la fin.

Et il y avait beaucoup de récits solides à apprécier.

L’opération d’infiltration de Lucy était intrigante. Nolan s’associer à Smitty était une tournure variée que je n’avais pas anticipée. Et faire équipe avec Patrice avec Silas et Tamara pour trouver un nouveau lieu de mariage était délicieux.

Mais je suis tellement fatigué du trope de mariage interrompu que je pourrais crier.

Peut-être que les showrunners pensent que c’est amusant d’enchaîner les fans. Peut-être pensent-ils que voir nos personnages préférés vêtus d’une tenue de mariage suffit à taquiner et que nous serons en quelque sorte satisfaits du mariage sans mariage.

Il y a aussi la forte possibilité que je sois toujours déclenché par la finale de Castle Season 6 lorsque les fans ont été trompés en pensant qu’il y aurait un mariage tant attendu pour que le marié soit volé au dernier moment.

Semble familier?

Maintenant, ce n’est pas tout à fait la même chose. Nous ne sommes que trois saisons dans The Rookie, mais cette fin ne m’a pas fait haleter autant de suspense que de gémir de dédain. Pourquoi les fans ne sont-ils pas autorisés à assister à un beau mariage avec un couple qui se marie réellement devant sa famille et ses amis?

Ne peuvent-ils pas attendre après les noces pour faire enlever quelqu’un si vous avez besoin du cliffhanger dramatique cliché?

Mais hélas, nous y revoilà. J’espère juste qu’ils ne traînent pas à la recherche d’Angela la saison prochaine, ou ne nous collent pas avec un mariage rapide au palais de justice ou dans sa chambre d’hôpital pendant qu’elle donne naissance au bébé. Wesley et Angela méritent mieux et nous aussi.

Pire encore, l’enlèvement n’a pas été un choc, car au moment où Angela a dénoncé La Fiera, il était clair que le chef de file de la drogue aurait sa vengeance.

Lopez: Vous pouvez vous mentir à ce sujet si vous le souhaitez, tout comme vous avez menti à propos de Diego.

La Fiera: De quoi parlez-vous?

Lopez: César a peut-être envoyé le tireur qui l’a tué, mais vous avez chargé l’arme. Vous avez franchi une ligne avec Diego, vous avez dit que vous ne le feriez jamais. Vous l’avez utilisé comme couverture pour parler au père de Cesar. Vous avez accroché la cible autour du cou de votre fils. Il est mort à cause de toi, Hermana, et au fond, tu le sais.

Je suis juste soulagé que Smitty n’ait pas été tuée par balle alors que La Fiera l’a fait s’échapper. Il attribuera probablement cette série d’incidents violents et de malchance à Nolan pour les années à venir, et j’ai hâte de l’entendre.

Vingt-deux ans de travail sans incident. Un changement avec le charme malchanceux, un tireur d’élite effrayant. Smitty

En parlant de Nolan, je suis heureux de voir qu’il sort avec quelqu’un de nouveau parce que le gars a besoin d’une vie personnelle qui ne tourne pas autour de l’école ou de son fils. Mais suis-je le seul à avoir roulé des yeux quand la première rencontre l’a été sur le pas de sa porte, rien d’autre qu’une serviette?

Cela mis à part, j’ai vraiment apprécié Jenna Dewan en tant que Bailey et j’espère qu’elle restera un petit moment.

Autant j’ai apprécié le regard sur la pratique déloyale des procureurs qui accusent les criminels, est-ce que quelqu’un pense vraiment que tous les flics vont se sentir comme Nolan et y être contre? Cela semblait extrêmement naïf.

Et même si j’applaudis la série pour avoir essayé de montrer la nécessité d’une réforme de la justice pénale, combien de fois Nolan va-t-il entraîner son professeur d’éthique dans ses affaires?

Le point culminant de cet épisode a été l’officier Lucy Chen sous couverture en tant que Nova, le chimiste. Mes moments préférés sont survenus au tout début avec Harper en tant que mentor de Lucy, passant en revue les protocoles d’infiltration.

Harper: Dites-moi la règle numéro un du travail d’infiltration.

Lucy: Aucune affaire ne vaut ma vie.

Cependant, je pensais que Lucy avait failli tout gâcher quand Tim l’avait arrêtée. Il semblait qu’elle aurait dû au moins lui montrer une pièce d’identité ou flirter un peu plus. C’était comme si Bradford l’avait laissée aller trop facilement.

Lorsque Lucy n’a pas fait son enregistrement, Bradford savait qu’elle ne risquait pas de se retirer de cette opération, même si elle allait mal. Comme il l’a dit à propos de son ancienne recrue: «Il n’y a pas d’abandon à Chen.»

Lucy est dure comme les ongles et Tim le sait. C’est gratifiant de voir à quel point il a appris à la respecter depuis qu’ils ont été jumelés pour la première fois.

Quand les balles ont commencé à voler autour du laboratoire de méthamphétamine, et cela semble être une très mauvaise idée, je ne m’attendais pas à ce que La Fiera elle-même entre, dans un haut en dentelle blanche, rien de moins. Mais regarder sa concurrence dans les yeux traduisait certainement l’attitude selon laquelle elle était désormais responsable.

C’est jusqu’à ce que Lucy l’arrête.

Avoir Lucy être le flic pour arrêter La Fiera et non Lopez a été une surprise, même pour Angela! Mais Chen a mérité cet honneur, même si le nouveau chef du cartel a passé moins de 24 heures derrière les barreaux.

Cependant, je m’attendais à ce que l’opération d’infiltration de Lucy dure plus d’un épisode car ils continuaient à jouer sur la façon dont cela allait être une mission à long terme. Là encore, Lucy avait peu d’entraînement, et ce serait bien de les voir aborder cela la saison prochaine.

Et si cela avait été plus long, nous n’aurions pas vu Lucy dans cette robe pour le mariage. Le vert est définitivement sa couleur!

Mais cela m’amène à mon autre grande déception de cet épisode. Puisqu’il n’y a pas eu de mariage, il n’y a pas eu de danse entre Lucy et Tim!

Une danse, une petite danse! Est-ce trop demander aux expéditeurs qui se connectent régulièrement et s’accrochent à ces petits moments tout en espérant en avoir plus?

J’ai appris à ne jamais trop espérer après avoir regardé les promotions. Les choses fonctionnent rarement comme elles le taquinent.

Et je devrais m’en souvenir quand il s’agit de mariages. J’ai l’impression que plus j’en veux une, moins elle se concrétisera.

Alors qu’en pensez-vous, fanatiques de la télévision?

Suis-je juste un critique de télévision blasé qui a vu trop de cliffhangers de la finale de la saison, ou avez-vous été déçu par l’absence d’un vrai mariage pour Wesley et Angela, sans parler d’une danse pour Lucy et Tim?

Vous attendiez-vous à ce que la mission d’infiltration de Lucy dure plus longtemps?

Que pensez-vous de la nouvelle petite amie de Nolan?

À quel point devrions-nous être inquiets pour Angela et son bébé alors que nous attendons avec impatience la saison 4 de The Rookie? Et oui, pour ceux qui ne l’ont pas entendu, ABC a renouvelé The Rookie pour l’automne prochain.

