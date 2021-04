The Rookie Saison 3 Episode 9 Review: Amber ⋆ .

C’était la fin d’une époque sur The Rookie Saison 3 Episode 9 alors que deux de nos trois rookies originaux allaient de l’avant… et laissaient Nolan derrière.

À différents moments, cet épisode avait mon cœur dans la gorge, les larmes aux yeux et même produit des rires incontrôlables. C’est un témoignage de la qualité de ce spectacle.

Commençons par l’Alerte Ambre, qui a définitivement augmenté ma fréquence cardiaque. Les sentiments de Lopez étaient parfaits pour de nombreux nouveaux parents ou pour quiconque se souvient de ce que c’était que d’en être un.

Cette affaire est tous les cauchemars dans mon placard combinés. Lopez

La performance qui m’a époustouflé a été Joshua Bitton dans le rôle du père en deuil et terrifié, Ethan Cissane.

Tandis qu’Ethan se tenait là dans la rue, toujours dans son pantalon de pyjama parce qu’il avait emmené sa petite fille décédée à l’hôpital après qu’elle soit décédée de la mort présumée du SMSN et qu’elle ne soit retournée chez elle que pour avoir à tout expliquer aux policiers, c’était quelque chose de plus tragique.

Alors qu’il trébuchait en révélant la dépression post-partum de sa femme et comment elle s’était présentée avec un autre bébé puis avait disparu, je voulais juste que quelqu’un fasse quelque chose pour lui, même si ce n’était que pour mettre une main sur son épaule pour le stabiliser.

C’était clairement le pire jour de la vie d’Ethan, et M. Bitton en a relayé chaque moment horrible et déchirant. C’était une performance qui semblait si réelle que ça faisait mal à regarder.

Puis il y avait le professeur de Nolan.

Le point culminant du trajet du professeur Ryan a été ses conversations avec Harper et Nolan dans la voiture. Cela m’a rappelé une fois de plus pourquoi j’aime tant Nyla Harper. Elle est dure mais respectueuse. Elle a dit à Ryan ce qu’elle pensait mais l’a fait de manière constructive.

Harper avait également l’une de mes lignes préférées de l’épisode dans cette citation de The Rookie …

M. Ryan: Selon vous, quel est votre plus grand défi auquel vous faites face au jour le jour?

Harper: Trouver une salle de bain sûre.

J’ai adoré parce que c’est si simple mais si vrai. Lorsque vous ne travaillez pas dans un bureau, trouver des salles de bains sûres et accessibles peut être un problème. Tenez compte des défis supplémentaires auxquels est confronté le fait d’être flic, et cela doit vraiment être un combat quotidien.

Je ne contesterai pas que Ryan utilise la façon dont ils ont reconstruit le service de police de Camden, dans le New Jersey, comme schéma possible pour améliorer d’autres services de police à travers le pays. Pourtant, comme Nolan et Harper l’ont souligné, ce n’est pas un scénario unique.

Pour commencer, Camden a une population d’environ 75 000 personnes. La ville de Los Angeles est d’environ 4 millions!

Mais il semblait qu’elle était venue faire le tour plus par curiosité que par recherche réelle, car elle avait déjà terminé son livre sans avoir le point de vue de vrais policiers.

J’avais été sur la clôture à propos du professeur Ryan depuis qu’elle est arrivée sur les lieux, mais après ce développement, il est difficile de ne pas la trouver un peu pensive ou carrément ennuyeuse.

Passant à autre chose, c’était fantastique de voir le détective Lopez de retour en uniforme afin qu’elle puisse être l’officier d’entraînement de Jackson pour son dernier jour en tant que recrue.

Jackson ne plaisantait pas quand il a reconnu qu’il n’aurait pas de carrière sans elle. Si Bradford avait été l’officier de formation de Jackson lorsqu’il a gelé lors de son premier échange de coups de feu, son premier jour aurait probablement été le dernier.

Il y a eu beaucoup de doux moments entre Jackson et Angela entrecoupés de leur dernier quart de travail. Le mieux a peut-être été quand ils ont regardé la vidéo du bébé enlevé et que Jackson promettait de monter la garde sur elle et le bébé de Wesley une fois qu’il est né.

Ensuite, nous arrivons aux multiples moments qui m’ont fait rire entre Lucy et Tim.

Que Lucy n’ait pas seulement un mais deux exemplaires de sa liste parce qu’elle savait que Tim détruirait probablement le premier était amusant.

Chen: Vous savez que la litière est une amende de 250 $.

Bradford: Ça vaut le coup.

Nous ne savons pas combien d’autres stagiaires Bradford a encadrés, mais d’après son attitude, nous pouvons supposer qu’aucun de ses autres recrues n’a insisté sur le fait qu’il fallait traiter cette journée de manière appropriée pour conclure.

Lucy: Donc tu ne vas pas manquer du tout de rouler avec moi?

Tim: C’est un travail, pas un happy hour.

Quand Lucy s’est offusquée de Tim en lui disant qu’elle n’avait pas ce qu’il fallait pour être un agent d’infiltration parce qu’il ne pensait pas qu’elle pouvait mentir assez bien, une partie de moi était d’accord avec lui.

Et puis Lucy a décidé de lui prouver qu’il avait tort.

Je savais ce qu’elle faisait à la minute où elle avait commencé, mais cela ne rendait pas la réaction de Tim moins hilarante.

J’espère qu’aucun des expéditeurs de Lucy et Tim n’a eu le cœur brisé sur cette scène, et je ne veux pas dire cela de manière désobligeante. Je pense que Tim et Lucy pourraient former un couple intéressant, mais je pense que c’est quelque chose pour The Rookie saison 4 ou 5, pas maintenant.

L’une des scènes les plus remarquables a été celle où Tim a glissé et a déclaré que Lucy avait eu de la chance en tant que recrue, puis a rapidement réalisé ce qu’il avait dit et est revenu en arrière.

Je ne pense pas qu’être enlevé par un tueur en série, enfermé dans un tonneau et enterré vivant constitue une chance selon toute définition connue. Mais Tim s’est plus que convenablement corrigé avant que Lucy ne doive le faire …

Bradford: Vous avez traversé l’enfer, des trucs qui auraient brisé beaucoup de flics vétérans, mais un enfant mort est différent. Un enfant mort vous change pour toujours.

Chen: J’espère vraiment que notre dernier changement ensemble ne se terminera pas avec ça.

Bradford: Ouais, moi aussi.

Il était clair que Bradford était extrêmement fier de l’agent Chen. Je ne pense pas qu’il attendait grand-chose d’elle au début, mais elle a plus que dépassé ses attentes et lui a peut-être même appris une ou deux choses en cours de route.

Bradford: Vous ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, pas même moi.

Chen: Oui, monsieur.

Enfin, il y a eu la mini-confrontation de Nolan avec le Sgt. Gris.

Apparemment, Nolan porte ce que Gray lui a dit quand il a commencé comme recrue …

Je ne vous aime pas, officier Nolan. Ce n’est pas personnel. Je déteste ce que vous représentez, une crise de la quarantaine. Vous voyez, le LAPD n’est pas un endroit où vous pouvez vous trouver et je crois que si vous réussissez, ma maison sera inondée de perdants d’âge moyen à la recherche d’une sorte de chemin pour manger, prier, aimer pour réinventer et qui amènera mon peuple. tué. Sergent Gray

Je ne doute pas que Nolan utilise ces remarques comme motivation, mais peut-être aurait-il dû attendre pour les renvoyer au Sgt. Le visage de Grey jusqu’à ce qu’il ait terminé sa formation de recrue.

Alors qu’en pensez-vous, fanatiques de la télévision?

L’émission va-t-elle changer maintenant que les deux tiers de nos rookies ne sont plus des rookies?

Avez-vous déjà eu un jumelage recrue / officier d’entraînement préféré?

Avez-vous été aussi touché par le père en deuil que moi?

Suis-je trop dur avec le professeur Ryan?

Et était-ce le bon moment pour Nolan d’élever le Sgt. Les remarques désobligeantes de Grey?

Frappe ce gros bleu MONTRER LES COMMENTAIRES bouton ci-dessous et dites-moi ce que vous pensez. Revenez ensuite pour notre prochaine critique de The Rookie. Et d’ici là, vous pouvez regarder The Rookie en ligne ici sur TV Fanatic.

Modifier Supprimer

C. Orlando est un écrivain fanatique de télévision. Suivez-la sur Twitter.