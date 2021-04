The Running Man d’Edgar Wright: 7 acteurs de Stephen King qui devraient rejoindre le remake

Adrienne Barbeau (Creepshow) comme Virginia Parrakis

Alors que Ben Richards a assez de charme et de persévérance pour obtenir de l’aide des gens quand il en a vraiment besoin, certaines personnes sont trop absorbées par les fictions perverses lancées par l’émission télévisée The Running Man pour le croire, et elles se retournent contre lui quand elles en ont l’occasion. . Virginia Parrakis est l’une de ces personnes, et se trouve également être la mère d’Elton, qui vit avec lui dans sa maison à Portland, dans le Maine. Adrienne Barbeau, qui joue de façon mémorable la grinçante Wilma «Billie» Northrup dans le segment «The Crate» de Creepshow, pourrait faire des choses fantastiques avec le rôle, et même si elle serait peut-être un peu trop vieille pour jouer la mère de Jeremy Ray Taylor, Virginia pourrait facilement être changé pour être la grand-mère d’Elton.