The Sandbox enregistre une augmentation de son volume de transactions | Invezz

Le métaverse est actuellement au sommet des discussions dans les domaines de la cryptographie et de la technologie. Les plates-formes qui fonctionnent déjà dans le monde virtuel depuis des années s’en donnent à cœur joie en raison d’un intérêt et d’une demande accrus. Sandbox (SAND / USD) fait partie des plateformes du monde virtuel qui enregistrent des profits importants.

Au cours des 3 premiers jours de novembre, The Sandbox a enregistré 4,2 millions de dollars de volumes de transactions. Ces volumes sont supérieurs à ceux enregistrés par la plateforme tout au long du mois de septembre, et si la tendance se maintient, la firme battra plus de records avant la fin du mois.

La demande de terres virtuelles est élevée

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Au cours de la semaine dernière, la demande de terrains à The Sandbox a été considérablement élevée. La plateforme a vendu sa première parcelle de terrain en décembre 2019 et il fallait alors environ 4 heures pour régler une transaction.

A l’époque, une parcelle de terrain coûtait environ 48$ en Etheruem (ETH/USD). En septembre, les prix avaient énormément augmenté, avec un forfait coûtant environ 616 $. Les terrains premium ont été évalués à environ 2 856 $.

Au cours de la semaine dernière, les volumes de transactions sur The Sandbox ont augmenté de 645% pour atteindre 7 millions de dollars. La hausse des prix est attribuée au nombre accru de commerçants sur la plate-forme à la recherche d’un moyen de profiter des bénéfices que ce secteur réalise en raison de la popularité croissante du métaverse.

Sandbox reçoit un financement de 93 millions de dollars

Le Sandbox a récemment reçu un financement de 93 millions de dollars dans le cadre d’un tour d’investissement mené par le Vision Fund 2 de Softbank. La plate-forme avait clôturé un autre cycle de financement il y a environ un an. Cependant, le financement actuel provient de l’entreprise qui connaît une croissance rapide en volume et en nombre d’utilisateurs actifs.

Sandbox a l’intention d’utiliser une partie du financement de 93 millions de dollars pour créer davantage de partenariats avec des créateurs et des marques des secteurs du jeu et de la cryptographie. Une partie du terrain qui n’a pas encore été vendue est réservée à cet effet.

Sandbox est un développeur de jeux blockchain récemment acquis par Animoca Brands. La plateforme permet aux joueurs de créer, posséder et monétiser leur expérience de jeu virtuel sur la blockchain Ethereum. La plateforme offre un accès au NFT et des outils pour développer d’autres actifs.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent