The Sandbox s’associe à MAUER pour gamifier la chute du mur de Berlin

MAUER (mauer.digital) s’est associé à The Sandbox (SAND / USD) pour amener un projet NFT appelé le mur de Berlin dans le monde virtuel, ajoutant une couche d’utilité métaverse et de gamification au récit historique de ses NFT, a appris Invezz. un communiqué de presse. . La collaboration reflète l’ambition de MAUER d’établir une présence permanente dans le métavers.

Les détenteurs de MAUER reçoivent des actifs Sandbox spéciaux

C’est un exemple inhabituel d’utilité dans le métaverse. Une fois terminé, les détenteurs de MAUER recevront non seulement des ressources spéciales Sandbox, mais également un accès à des expériences de jeu uniques. La collection NFT sera achevée au deuxième trimestre 2022. À cette date, les travaux sur une représentation numérique du mur de Berlin seront terminés. Il sera détruit par les joueurs, suivi d’une grande fête, reflétant l’événement historique.

La deuxième sortie aura lieu le 17 décembre.

MAUER se prépare pour son deuxième crash NFT le 17 décembre à 23h59 CET. A cette époque, les détenteurs de la première série pourront acheter la seconde. Chez OpenSea, la collection a connu une augmentation des échanges, mais l’offre est limitée. La collaboration avec The Sandbox augmentera encore la demande de NFT.

MAUER vise un réel changement

L’intégration favorisera l’objectif de MAUER d’effectuer un réel changement. Ils prévoient de faire don de 51 % des recettes nettes à des œuvres caritatives. MAUER a été créé par l’incubateur NFT Forza Ikonia. Son PDG et fondateur de MAUER Patrik Arnesson a déclaré :

Ce partenariat avec The Sandbox offre à nos détenteurs de NFT le meilleur utilitaire Metaverse en son genre et nous permet de raconter ces incroyables histoires du mur de Berlin à un nombre toujours croissant de joueurs de Sandbox.

Forza Ikonia propose un processus de paiement simplifié avec création automatique de portefeuille crypto et paiement simple par carte. La blockchain respectueuse de l’environnement et l’absence de frais de frappe et de gaz élevés contribuent à une décision d’achat très simple.

Sébastien Borget, COO et co-fondateur de The Sandbox, a déclaré :

Nous sommes heureux d’accueillir MAUER dans The Sandbox. Nous pensons que son récit historique créera un lien profond entre notre monde virtuel et le monde physique, d’une manière qui a le potentiel d’attirer un nouveau type de joueur.

