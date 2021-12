The Saucy Rail Shooter Gal Gun: Double Peace arrive sur Switch en mars 2022

Nous avons déjà vu pas mal de jeux Gal Gun arriver sur la Nintendo Switch et la prochaine étape sera la sortie de Gal Gun : Double paix.

Cette entrée particulière dans la série de simulations de jeux de tir et de rencontres sur rails a fait ses débuts sur PS4, PS Vita et PC en 2015/16. La version Switch arrivera le 17 mars de l’année prochaine et sera disponible pour 44,99 $ USD. Il y aura aussi une version physique.

La version Nintendo sera un portage des versions existantes avec prise en charge de plusieurs langues et un nouveau film d’ouverture. La plupart des DLC de costumes qui étaient disponibles pour les anciennes versions seront également inclus, et un autre bonus sera des « éléments supplémentaires » pour les joueurs qui ont des données de sauvegarde Gal Gun 2 et Gal Gun Returns.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Voici quelques informations supplémentaires via la bande-annonce :

La série Gal*Gun est centrée sur un protagoniste qui devient super populaire dans des circonstances déconcertantes, l’obligeant à repousser des hordes de filles qui veulent lui avouer leur amour ! À l’aide de son tir spécial aux phéromones, il doit viser et tirer sur les dames qui s’approchent pour les envoyer dans des états d’euphorie ! Pendant ce temps, il doit avouer son amour à l’une des belles héroïnes de cette série de simulation en partie de jeu de tir et en partie de rencontres !

Dans Gal*Gun Double Peace, le 2e jeu de la série, ce mélange de gameplay unique est là et optimisé ! Certaines des filles que vous rencontrez ont été possédées par de méchants démons, mais si vous jouez bien vos cartes, vous pouvez envoyer les filles dans l’euphorie avec une pose spéciale de « double paix » ! Les scènes d’événements avec les héroïnes du jeu sont aussi plus… » intenses » que jamais ! La version Nintendo Switch du jeu est livrée avec presque toutes les tenues DLC publiées sur d’autres plateformes, ainsi qu’une toute nouvelle cinématique d’ouverture ! Il y aura peut-être même un cadeau spécial pour les propriétaires d’autres jeux Gal*Gun ?! Avec tout cela inclus, il est facile de comprendre pourquoi il s’agit de l’édition définitive !

Est-ce un jeu que vous allez ajouter à votre collection Nintendo Switch ? Dites-nous ci-dessous.