The Script Room remporte le mandat créatif de la prochaine campagne de marque de Great Learning

The Script Room a empoché le mandat créatif de la prochaine campagne de marque de la plate-forme edtech Great Learning. L’agence sera responsable de la conceptualisation et de l’exécution des prochaines campagnes TVC avec l’ambassadeur de la marque Virat Kohli. La campagne robuste est en cours de production et se concentrera sur les programmes de certificat et les diplômes de Great Learning, a déclaré la société dans un communiqué. La campagne devrait se terminer plus tard ce mois-ci.

« Nous avons été très impressionnés par la créativité et la passion dont a fait preuve l’équipe de The Script Room et nous sommes convaincus qu’ils nous aideront à faire connaître nos programmes menant à un diplôme et à un certificat de manière très engageante. Nous sommes très enthousiasmés par la façon dont la campagne se déroule », a déclaré Aparna Mahesh, directrice du marketing chez Great Learning.

Pour Ayyappan Raj, fondateur de The Script Room, l’edtech est un espace très excitant et il y a beaucoup de travail intéressant en cours dans cette catégorie. « Nous sommes ravis de travailler avec Great Learning sur leur nouvelle campagne avec Virat Kohli. C’est une équipe fabuleuse avec laquelle travailler et nous a vraiment aidés à repousser les limites tant en termes de réflexion que d’exécution. Les films sortent très bien et vous pouvez vous attendre à voir un travail super excitant très bientôt », a déclaré Raj à propos de la prochaine campagne de la marque.

Fondée en 2013, Great Learning propose des programmes d’apprentissage complets, pratiques et adaptés à l’industrie dans divers domaines commerciaux, de gestion, de technologie et interdisciplinaires qui stimulent l’économie numérique. Selon l’entreprise, les programmes sont développés en collaboration avec des institutions universitaires telles que le MIT, Stanford, l’Université du Texas à Austin, la Northwestern University, l’Université nationale de Singapour, l’IIT Madras, l’IIT Roorkee et le Great Lakes Institute of Management. Depuis sa création, la société prétend avoir offert une expérience d’apprentissage à plus de 1,7 million d’apprenants de plus de 170 pays à travers le monde.

