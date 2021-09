The Serpent Rogue amène l’aventure de fabrication de potions à changer l’année prochaine

Image: Jeux Sengi

Il est agréable de voir encore un flux constant d’annonces de jeux pour Switch qui semblent plutôt bonnes, et nous pensons Le Serpent Rogue rentre dans cette catégorie. Développé par Sengi Games et publié par Team17, c’est un jeu d’action-aventure qui semble avoir des possibilités intrigantes.

Son décor médiéval fantastique est suffisamment sombre et il est décrit comme un « sandbox roguelike », nous avons donc rempli notre quota de roguelike pour aujourd’hui. Il semble avoir des idées astucieuses, dans lesquelles vos actions sont variées mais ont également un impact notable sur le monde.

Le Serpent Rogue propose un mélange captivant d’artisanat et d’expérimentation, alors que le directeur découvre de nouvelles potions et recettes qui changent – ou même créent – des situations à leur avantage. Les actions du directeur ont également des conséquences sur l’écosystème, des redoutables faucheurs dévorant trop d’animaux de compagnie laissés dans un seul endroit, aux goules attirées par les non enterrés qui attaquent tout ce qui se dresse sur leur chemin. Les merveilles de l’alchimie s’étendent même à la thérianthropie et au changement de forme, permettant au Gardien de se transformer en n’importe quelle créature et de transformer n’importe quelle créature en une autre, y compris le Gardien ! Ensemble, l’étendue des options pour évoluer dans le jeu ouvre une multitude de stratégies et de tactiques potentielles pour surmonter les ténèbres de Morbus.