The Sex Column : « Mon mari a eu une liaison – mon nouveau mec aussi. Comment puis-je lui faire confiance ?’

« Mon mari a eu une liaison.

«Bien que j’étais dévasté, j’étais prêt à lui pardonner, mais il ne voulait pas sauver notre mariage et vit maintenant avec sa petite amie.

«J’ai emménagé chez mes parents, j’ai trouvé un thérapeute et j’ai récupéré.

« À 43 ans, je loue maintenant un petit appartement et je me suis rapproché d’un voisin, qui a exprimé des sentiments pour moi. Il est intelligent et gentil, et quand j’ai avoué mon expérience, il m’a soutenu.

«Il m’a ensuite dit que son mariage avait pris fin parce qu’il avait une liaison.

«Il dit qu’il le regrette et qu’il ne tricherait plus jamais. Puis-je lui faire confiance ?’

Il n’est pas surprenant que vous hésitiez à remettre votre confiance une fois de plus.

« C’est comme si vous aviez été piqué par un frelon et que votre système était toujours inondé d’histamine », explique James McConnachie. « Maintenant, vous ne voulez pas vous approcher trop près de quelque chose qui ressemble à une guêpe. C’est naturel.

Vous n’avez pas seulement été trahie par votre mari, votre vie entière a été bouleversée.

« Vos circonstances familiales ont changé, vous avez vécu une relation différente avec vos parents – votre moi adulte a pris une sacrée raclée », explique Rupert Smith. « Les lecteurs réguliers sauront que j’aime commencer par » jeter un œil à vos premières relations « , mais je pense qu’il s’agit de trouver vos marques après que quelqu’un vous a fait du tort. «

La confiance est quelque chose que nous donnons – un acte de foi. Personne ne peut promettre de ne jamais nous faire de mal.

« Nous ne pouvons jamais être entièrement assurés que la personne avec qui nous sommes restera fidèle à nous pour toujours », déclare le Dr Angharad Rudkin. « Vous avez beaucoup fait pour récupérer et vous vous trouvez maintenant dans une nouvelle phase avec la perspective d’un homme gentil et honnête. Essayez de ne pas le considérer comme un Lothario indigne de confiance.

Bien qu’il y ait des individus qui sont plus enclins aux affaires, la vérité est que nous avons tous le potentiel de tricher.

« Le fait qu’il ait déjà été honnête avec vous suggère qu’il est une personne intègre », déclare Smith.

Vous dites que vous étiez prête à pardonner à votre mari, mais il semble, naturellement, que vous ne l’avez pas entièrement fait.

« Pardonner à quelqu’un ne signifie pas l’excuser, cela signifie lâcher prise pour pouvoir aller de l’avant », explique McConnachie. « Reconnaître que nous avons tous des défauts peut atténuer la douleur. »

Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer le contexte dans lequel nous le voyons.

« Gardez le numéro de vos amis et de votre thérapeute à portée de main et essayez-le », dit Smith.

« Pour le moment, l’erreur de votre mari vous retient toujours, tout comme le passé de ce nouvel homme », explique McConnachie. « Vous êtes comme une montgolfière avec deux énormes sacs de sable qui la maintiennent au sol. Coupe la corde! Laissez-les aller. Ne laissez pas le passé de deux hommes déterminer votre avenir.

Les connaisseurs

Rupert Smith est auteur et conseiller

James McConnachie est l’auteur de Sex (Rough Guides)

Le Dr Angharad Rudkin est psychologue clinicien

Vous avez un dilemme entre le sexe et les rencontres ?

Pour obtenir des conseils d’experts, envoyez votre problème à lisa.scott@metro.co.uk



