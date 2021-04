The Shadow And Bone Books: Ce qu’il faut savoir sur la série de Leigh Bardugo

Il existe de nombreux types différents de Grisha, et ils sont généralement déterminés par un test en tant qu’enfants. Si un enfant grisha est déterminé, ils sont pour la plupart séparés des humains et emmenés avec d’autres Grisha pour apprendre à perfectionner leurs compétences en «petite science». Il existe trois principaux types ou «ordres» de Grisha: Corporalki, dont le pouvoir réside dans le corps humain (comme un guérisseur), Materialki, dont le pouvoir réside dans les matériaux (comme un alchimiste) et Etherealki, dont le pouvoir réside dans le naturel éléments. La protagoniste de Shadow and Bone, Alina, appartient à la catégorie Etherealki, car elle peut invoquer la lumière. Le Grishaverse explore ces personnes et leurs histoires à travers différents objectifs.